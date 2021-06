PRIESKUM: Najdôveryhodnejšou medzi politikmi je Zuzana Čaputová

Bratislava 20. júna (TASR) - Najdôveryhodnejšou medzi politickými lídrami je prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorej verí 54 percent ľudí. Nasledujú líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini so 44-percentnou dôverou, predseda SaS Richard Sulík (34 percent), predseda Sme rodina a Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (31 percent) a premiér Eduard Heger z hnutia OĽANO (29 percent). Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza, ktorý sa konal od 2. do 9. júna na vzorke 1011 respondentov.



Po premiérovi nasleduje v rebríčku dôveryhodnosti líder Smeru-SD Robert Fico (25 percent), šéf KDH Milan Majerský (23 percent), predseda SNS Andrej Danko (23 percent). Ďalším je líder Republiky Milan Uhrík (22 percent), šéfka Progresívneho Slovenska Irena Bihariová (21 percent) a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová (19 percent). Najmenej dôveryhodným je podľa prieskumu líder SMK Krisztián Forró (10 percent).



Lídrovi OĽANO Igorovi Matovičovi verí 13 percent respondentov, no má najvyššiu nedôveru spomedzi politických lídrov. Nedôveruje mu až 87 percent opýtaných. Za ním v miere nedôvery nasledujú líder ĽSNS Marian Kotleba (82 percent), Remišová (79 percent), Danko (75 percent), Fico (74 percent).



Ďalším v poradí je premiér Heger, ktorému nedôveruje 69 percent respondentov. O niečo menej respondentov nedôveruje predsedovi parlamentu Kollárovi, a to 68 percent opýtaných. Prezidentke Čaputovej nedôveruje podľa prieskumu 45 percent respondentov. Pellegrinimu nedôveruje 54 percent opýtaných a Sulíkovi 65 percent.