Najkrajší list 2026: Medzinárodná súťaž pozná svojich víťazov
Tohtoročná téma súťaže bola zameraná na dôležitosť ľudského kontaktu v súčasnom digitálnom svete.
Autor TASR
Banská Bystrica 19. mája (TASR) - V poradí 55. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov pre deti a tínedžerov s názvom Najkrajší list pozná svojich víťazov. Do súťaže sa zapojilo 627 detí zo 146 škôl, najkrajší list napísal 15-ročný Jozef Minďaš z Veľkej Lúky v okrese Zvolen. TASR o tom informoval špecialista pre styk s verejnosťou Slovenskej pošty Michal Petro.
Tohtoročná téma súťaže bola zameraná na dôležitosť ľudského kontaktu v súčasnom digitálnom svete. Do súťaže sa zapojilo 430 dievčat a 197 chlapcov. Najviac listov, a to vyše 100, prišlo zo základnej školy v Tatranskej Lomnici.
Najkrajším listom v aktuálnom ročníku sa stala práca Jozefa Minďaša z Veľkej Lúky, v ktorej opisoval svoj sen a stretnutie s entitou umelej inteligencie v izbe bez stien. V dialógu s AI hľadal odpoveď na to, čo nás robí ľuďmi a poukazoval na to, že hoci umelá inteligencia dokáže vytvoriť svet, kde je všetko správne, iba človek dokáže vytvoriť svet, v ktorom je niečo výnimočné. V rámci sebareflexie písal i o tom, že sám niekedy trávi čas s umelou inteligenciou namiesto s kamarátmi či rodičmi, pretože digitálny svet nikdy neodíde a nezradí. Práve v tom však autor vidí jeho prázdnotu.
„Tohtoročná víťazná práca nám pripomenula, že technológie sú len zrkadlom našej osamelosti, ak ich nevieme v pravý čas odložiť,“ skonštatoval generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.
Na druhom mieste sa v rámci súťaže Najkrajší list 2026 umiestnila 13-ročná Alina Králiková z Komárna, tretie miesto získal deväťročný Max Karabinoš z Hlohovca. Víťazný list bude preložený do angličtiny a bude reprezentovať Slovensko v medzinárodnom kole súťaže organizovanom Svetovou poštovou úniou.
„Som rád, že aj generácia vyrastajúca v digitálnom svete veľmi citlivo vníma hodnotu blízkosti, priateľstva a skutočných vzťahov. Tému dôležitosti osobného kontaktu pomenovali veľmi úprimne a presne,“ uviedol minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Súťaž Najkrajší list je súčasťou medzinárodného projektu Svetovej poštovej únie, ktorého cieľom je rozvíjať u detí vzťah k písaniu, podporovať ich tvorivosť a čitateľskú gramotnosť. Zástupcovia organizácie vyberú z najlepších listov z jednotlivých štátov tri najlepšie, ocenené budú aj výletom do jej sídla vo švajčiarskom Berne. Výsledky medzinárodného kola budú známe v septembri.
