Najmenšie mince zmiznú z obehu

Ako sa budú zaokrúhľovať hotovostné platby:

- Ak suma nákupu končí jedným alebo dvomi centami, výsledná platba sa zaokrúhli smerom nadol.

- Ak suma nákupu končí tromi, štyrmi, piatimi, šiestimi alebo siedmimi centami, výsledná suma sa zaokrúhli na päť centov.

- A ak suma nákupu končí na osem alebo deväť centov, platba za nákup sa zaokrúhli nahor.

Foto: DPD SK

Bratislava 6. júna (OTS) - Už o pár dní začne na Slovensku platiť nenápadná zmena. Od 1. júla sa obmedzí používanie 1 a 2 centových mincí a vstúpia do platnosti pravidlá pre zaokrúhľovanie nákupov platených v hotovosti. Stiahnutie najmenších mincí má mnohé výhody. Obchodníci sa však na zmeny musia pripraviť. Kuriérska spoločnosť DPD upozorňuje, že na nové pravidlá by mali myslieť aj internetové obchody.Najmenšie centové mince v našich peňaženkách už dávno stratili praktický význam. Obmedzenie ich používania by malo byť výhodné nielen pre zákazníkov, ale aj pre obchodníkov a banky, ktorým odpadnú zbytočné náklady pri manipulácii s mincami nízkej hodnoty. Navyše, zmena bude mať tiež pozitívny vplyv na životné prostredie, keďže mince nebude treba vyrábať, baliť a prepravovať.Slovensko sa tak začiatkom júla pridá ku krajinám, ako napríklad Taliansko, Belgicko či Holandsko, kde už obmedzenia pre používanie najmenších centových mincí platia. Od 1.júla zároveň začnú platiť pravidlá zaokrúhľovania pri platení v hotovosti, ktoré majú zamedziť zdražovaniu a zabezpečiť férové podmienky pre zákazníka aj pre obchodníka.Pravidlá zaokrúhľovania sa týkajú samozrejme iba hotovostných transakcií, pri bezhotovostných platbách sumu nie je potrebné zaokrúhľovať. V prípade kombinovanej platby, teda ak chce zákazník zaplatiť časť sumy napríklad kartou a časť v hotovosti, zaokrúhľuje sa iba tá časť, ktorá je platená v hotovosti.Kuriérska spoločnosť DPD upozorňuje, že nové pravidlá ovplyvnia aj internetové obchody.hovorí. Aj keď internetové obchody spravidla hotovostné transakcie nepoužívajú, zákazníci majú možnosť platiť týmto spôsobom napríklad pri dobierke alebo pri preberaní tovaru na odberných miestach.vysvetľuje Peter Pavuk.dodáva Peter Pavuk.