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NAJMLADŠIA MALA LEN 13 ROKOV: Polícia odhalila opité deti
Cieľom bolo preveriť dodržiavanie zákazu požívania alkoholu a užívania iných návykových látok maloletými a mladistvými a kontrolovať prevádzky, v ktorých sa môžu zdržiavať.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Počas minulotýždňovej akcie ADaM (Alkohol, drogy a mládež) odhalila polícia 171 prípadov požívania alkoholu u mladistvých. Celkovo vykonala 2408 kontrol a preverila 437 prevádzok. Skontrolovala 1630 osôb mladších ako 18 rokov, z toho 154 detí mladších ako 14 rokov. Jeden pozitívny výsledok zaznamenali aj pri testovaní na omamné a psychotropné látky. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia s tým, že do akcie sa zapojilo 392 príslušníkov poriadkovej polície, 96 príslušníkov kriminálnej polície a 17 príslušníkov dopravnej polície.
Cieľom bolo preveriť dodržiavanie zákazu požívania alkoholu a užívania iných návykových látok maloletými a mladistvými a kontrolovať prevádzky, v ktorých sa môžu zdržiavať.
Polícia spresnila, že najviac prípadov mladistvých pod vplyvom alkoholu zaznamenali v Prešovskom kraji (28). Nasledovali Bratislavský (25), Košický (25), Nitriansky (25), Banskobystrický (22), Trnavský (18), Trenčiansky (16) a Žilinský kraj (12).
Najvyššiu hodnotu alkoholu odhalili v Trenčianskom kraji u 17-ročného mladíka. Orientačne zodpovedala približne 2,9 promile alkoholu v krvi. V Banskobystrickom kraji namerali 15-ročnému dievčaťu hodnotu zodpovedajúcu približne 2,3 promile a v Nitrianskom kraji 16-ročnému mladíkovi približne 2,2 promile. V Bratislavskom kraji nafúkala 16-ročná mladistvá 1,50 promile.
„Znepokojujúce sú aj prípady požitia alkoholu u veľmi mladých osôb. V Nitrianskom kraji sme namerali 13-ročnému dievčaťu hodnotu zodpovedajúcu približne 1,9 promile. V Prešovskom kraji dosiahla hodnota u 14-ročného chlapca približne 1,7 promile,“ uviedla polícia.
Počas akcie zadokumentovala štyri trestné činy, po dva v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji. Všetky sa týkali podozrenia z neoprávneného prechovávania omamných a psychotropných látok.
„Požívanie alkoholu a užívanie drog v nízkom veku predstavuje vážne riziko, preto považujeme pravidelné kontroly a preventívne aktivity v tejto oblasti za mimoriadne dôležité,“ uzatvorila polícia.
Cieľom bolo preveriť dodržiavanie zákazu požívania alkoholu a užívania iných návykových látok maloletými a mladistvými a kontrolovať prevádzky, v ktorých sa môžu zdržiavať.
Polícia spresnila, že najviac prípadov mladistvých pod vplyvom alkoholu zaznamenali v Prešovskom kraji (28). Nasledovali Bratislavský (25), Košický (25), Nitriansky (25), Banskobystrický (22), Trnavský (18), Trenčiansky (16) a Žilinský kraj (12).
Najvyššiu hodnotu alkoholu odhalili v Trenčianskom kraji u 17-ročného mladíka. Orientačne zodpovedala približne 2,9 promile alkoholu v krvi. V Banskobystrickom kraji namerali 15-ročnému dievčaťu hodnotu zodpovedajúcu približne 2,3 promile a v Nitrianskom kraji 16-ročnému mladíkovi približne 2,2 promile. V Bratislavskom kraji nafúkala 16-ročná mladistvá 1,50 promile.
„Znepokojujúce sú aj prípady požitia alkoholu u veľmi mladých osôb. V Nitrianskom kraji sme namerali 13-ročnému dievčaťu hodnotu zodpovedajúcu približne 1,9 promile. V Prešovskom kraji dosiahla hodnota u 14-ročného chlapca približne 1,7 promile,“ uviedla polícia.
Počas akcie zadokumentovala štyri trestné činy, po dva v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji. Všetky sa týkali podozrenia z neoprávneného prechovávania omamných a psychotropných látok.
„Požívanie alkoholu a užívanie drog v nízkom veku predstavuje vážne riziko, preto považujeme pravidelné kontroly a preventívne aktivity v tejto oblasti za mimoriadne dôležité,“ uzatvorila polícia.