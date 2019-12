Najmladšia kandidujúca strana má v priemere 40 rokov, najstaršia 57

Bratislava 31. decembra (TASR) - Najmladším kandidujúcim subjektom v nadchádzajúcich parlamentných voľbách je strana Starostovia a nezávislí kandidáti s priemerným vekom kandidátov 40 rokov po zaokrúhlení. Nasleduje koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu s priemerným vekom takmer 41 rokov. Vyplýva to zo zoznamu kandidátok politických subjektov, ktoré sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra (MV) SR.



Najstaršími sú naopak Práca slovenského národa s vekom okolo 57 rokov či Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku s takmer 56 rokmi.



Z parlamentných strán je najmladšia Sme rodina s priemerným vekom takmer 42 rokov. Najstarší je Smer-SD s priemerným vekom cez 50 rokov.



Najstarším kandidátom je 91-ročný Vladimír Strmeň na kandidátke Solidarity - Hnutia pracujúcej chudoby. Nasleduje 81-ročný Viliam Zopp z kandidátky Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku. Tretí v poradí sú dvaja 78-roční kandidáti, a to Ernest Birvoň za KDH a Ladislav Svíčka za ĽSNS.



Najmladších, 21-ročných kandidátov, je celkovo 11 na kandidátkach desiatich subjektov.



Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020, kandiduje v nich 25 politických subjektov. Volič môže do obálky vložiť jeden hlasovací lístok bez úprav, alebo na ňom zakrúžkovať preferovaných kandidátov z listiny danej strany. Najviac však môže odovzdať štyri preferenčné krúžky.