Najmladšia kandidujúca strana má v priemere 39 rokov, najstaršia 60

Bratislava 12. mája (TASR) - Najmladším kandidujúcim subjektom v nadchádzajúcich eurovoľbách je MySlovensko s priemerným vekom kandidátov 39 rokov po zaokrúhlení. Nasledujú Socialisti.sk s vekom zhruba 39,5 roka. Vyplýva to zo zoznamu kandidátov zverejnených na stránke Ministerstva vnútra (MV) SR.



Najstarším kandidujúcim subjektom je Srdce vlastenci dôchodcovia - Slovenská národná jednota s priemerným vekom 60 rokov. Zhruba 57 rokov majú v priemere kandidáti strán Zdravý rozum a Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku.



Z parlamentných strán je najmladší Smer-SD s priemerným vekom takmer 40 rokov. Najstaršia je SNS, národniari majú v priemere cez 51 rokov.



Najstarším kandidátom je 85-ročný Viliam Zopp, ktorý kandiduje za Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku. Najmladší, teda 21-roční kandidáti sú celkovo dvaja, a to Tobiáš Longauer za Smer-SD a Andreas Rusnák za PS.



Voľby do Európskeho parlamentu (EP) sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Kandiduje 23 strán a jedna koalícia. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny.