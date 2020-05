Najotvorenejším ostáva Trenčiansky kraj, opačne je na tom Bratislavský

Bratislava 5. mája (TASR) – Najtransparentnejším samosprávnym krajom na Slovensku je v súčasnosti Trenčiansky kraj, naopak najhoršie je na tom z hľadiska otvorenosti a sprístupňovania informácií Bratislavský samosprávny kraj. Prostredníctvom online prezentácie rebríčka transparentnosti samosprávnych krajov to v utorok oznámili predstavitelia Transparency International Slovensko (TIS).



TIS hodnotí otvorenosť a sprístupňovanie informácií zo strany predstaviteľov vyšších územných celkov približne v polovici funkčného obdobia a na jeho konci. Aktuálny rebríček odzrkadľuje stav po dvoch rokoch od krajských volieb v roku 2017.



"Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) obhájil predchádzajúce prvenstvo so skóre 76,5 percenta, čo je ešte mierne zlepšenie predchádzajúceho výsledku z roku 2017,“ priblížil výsledok projektový koordinátor TIS Michal Piško.



Vyzdvihol nielen množstvo, ale aj štruktúru informácií zverejňovaných na stránke TSK, ocenil aj to, že zastupiteľstvo kraja znížilo limit pre samostatné rozhodovanie predsedu kraja pri úpravách rozpočtu.



Na druhé miesto poskočil z piateho miesta Banskobystrický kraj, ktorý si výrazne polepšil o viac ako 17 percentuálnych bodov a získal 68,5 percenta. "Na treťom je najväčší skokan, Košický kraj, ktorý sa zlepšil o 18 percentuálnych bodov a z posledného miesta v predchádzajúcom rebríčku sa dostal so ziskom 66 percent na tretie miesto," dodal Piško.



Košickému samosprávnemu kraju (KSK) pomohli posunúť sa vpred prijaté protikorupčné opatrenia i zmena pravidiel pre dôležité procesy fungovania.



Na konci rebríčka je Bratislavský kraj, ktorý pri hodnotení získal 53,7 percenta. "Hoci sa oproti predchádzajúcemu rebríčku zlepšil o štyri percentuálne body, nestačilo to a v celkovom rebríčku si pohoršil,“ uviedol Piško.



Priznal, že výsledok je spôsobený aj tým, že BSK menil nedávno svoj web. "Nie je tam ešte toľko informácií ako v prípade iných krajov, rovnako nie vždy funguje prelink na predchádzajúcu stránku v prípade niektorých uvádzaných zdrojov," skonštatoval projektový koordinátor TIS. BSK podľa jeho slov zaznamenal najhorší výsledok v piatich z 11 hodnotených oblastí.



Celkovo sa kraje zlepšili, priemerné skóre sa zlepšilo na rekordnú hodnotu 63 percent.



TIS hodnotil transparentnosť samosprávnych krajov v 11 oblastiach prostredníctvom 132 indikátorov. "Na hodnotenie sme použili informácie z desiatich zdrojov, najväčšiu, takmer 70-percentnú váhu pri hodnotení mali informácie zverejnené na internetovej stránke samosprávneho kraja," priblížil zástupca TIS.



Najlepšie hodnotenia podľa jeho informácií získali samosprávne kraje v oblastiach prístupu k informáciám a verejného obstarávania, rovnako tak v oblasti informácií týkajúcich sa zariadení sociálnych služieb. Slabinou podľa TIS ostávajú oblasti predaja a prenájmu majetku, personálnej politiky a podnikov v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.



V rebríčku TIS prvýkrát hodnotil aj uskutočnenie verejnej súťaže na poskytovateľov prímestskej autobusovej dopravy. „Až v 6 z 8 krajov totiž doteraz nedokázali dopravcov vybrať v otvorenej súťaži, hoci zákony už priamy výber roky neumožňujú,“ informoval Piško. Vo väčšine regiónov sú prímestské spoje stále prevádzkované na základe dodatkov k zmluvám z rokov 2007-2009. Uskutočnené súťaže taktiež poukázali na zložitosť procesu. "V Žilinskom kraji sa podarilo získať tri ponuky, no časť procesu sa zasekla na obštrukciách. Nitrianska župa získala len jednu ponuku – od pôvodného dopravcu. Rokovalo sa teda iba o cene, ktorá sa vyšplhala na 501 miliónov eur v prípade 15-ročnej prevádzky," priblížil Piško.



Podrobné informácie a výsledky hodnotenia možno nájsť na stránke samosprava.transparency.sk.