Najpočúvanejšie rádio je Expres, najčítanejší denník Nový Čas
Najsledovanejšia televízia je Markíza.
Bratislava 10. novembra (TASR) - Najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou bolo v 2. a 3. kvartáli tohto roka Rádio Expres so 14,4-percentnou počúvanosťou. Prvé miesto v čítanosti denníkov v tomto období obsadil Nový Čas. Svoju pozornosť mu venovalo osem percent populácie. Najsilnejšou televíziou na trhu bola v prvom polroku Markíza. Sledovalo ju 31,4 percenta opýtaných. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Median, ktorý TASR poskytla Linda Kleinertová.
V 2. a 3. kvartáli tohto roka sa medzi denníkmi na druhom mieste umiestnilo Sme (4,4 percenta). Tretia je Pravda a Plus jeden deň so štyrmi percentami. „Šport zaznamenal 3,4 percenta, Hospodárske noviny 2,7 percenta a Denník N 2,6 percenta čítanosť,“ uvádza sa v správe. Celkovo denníky na Slovensku číta 18,8 percenta ľudí.
„Celková počúvanosť rádií v parametri ‚počúval včera‘ dosiahla 51,2 percenta populácie,“ ukázal prieskum. Po Rádiu Expres ako najpočúvanejšej stanici v tejto kategórii nasleduje Rádio Slovensko, ktoré si naladilo 11 percent opýtaných. Fun rádio podľa Medianu „dosiahlo počúvanosť 9,9 percenta, zatiaľ čo Rádio Europa 2 9,1 percenta“. Rádio Vlna si podľa prieskumu udržalo 7,7 percenta a Rádio Melody malo počúvanosť 5,5 percenta. Na konci rebríčka najpočúvanejších staníc bolo Rádio Regina so štyrmi percentami.
Najsledovanejšia televízia je Markíza. Za ňou nasleduje Joj s 23,9 percenta. Jednotka sa umiestnila tretia s 19,8 percenta. „Sumárna sledovanosť všetkých televízií v parametri ‚sledovali včera‘ je 72,9 percenta, čo predstavuje viac ako 3,2 milióna divákov,“ uviedli autori výskumu.
Národný prieskum MML-TGI okrem konkrétnych médií meral i silu vysielateľov. Okrem toho autorov zaujímala aj čítanosť týždenníkov, dvojtýždenníkov a mesačníkov. Prieskum realizovali od 31. marca do 14. septembra 2025 na vzorke 4059 respondentov. Okrem spoločnosti Median sa na ňom zúčastnila aj anglická spoločnosť Kantar Media.
