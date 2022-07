Najskôr vyskúšať, až potom kúpiť

Bratislava 4. júla (OTS) - Elektromobily si postupne nachádzajú svojich priaznivcov aj medzi Slovákmi. Za prvý štvrťrok tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 narástol predaj áut na elektrický pohon takmer dvojnásobne. Záujem o zdieľanie ekologickejších vozidiel zaznamenala aj carsharingová platforma HoppyGo . Elektrické autá boli požičané na Slovensku počas minulého roka takmer 50-krát. Kto sa rád delí o svoj elektromobil? A kto a prečo si tieto autá najčastejšie požičiava?hovorí, ktorá patrí do portfólia mobilitných služieb ŠKODA AUTO DigitLab.Priemerný vek majiteľa elektromobilu, ktorý je ochotný svoje vozidlo zdieľať, je 36 rokov a žije v Bratislave. Patrí do skupiny „early adopters“ alebo k tzv. priekopníkom, teda k ľuďom, ktorí radi skúšajú nové veci a rýchlo sa naučia používať nové technológie. Ich motivácia zdieľať svoj elektromobil s ostatnými je rôzna.vysvetľujeĽudia, ktorí si elektromobily požičiavajú, sú demograficky veľmi podobní majiteľom áut. Ich priemerný vek je 26 – 35 rokov a žijú vo väčších mestách. Najviac ich zaujíma praktická skúsenosť s elektromobilom. Väčšina z nich plánuje nákup prvého elektromobilu a radi by si ho preto vyskúšali vopred.dopĺňaNa platforme HoppyGo majitelia v tejto chvíli na Slovensku ponúkajú celkovo 16 elektromobilov. Používatelia si môžu vyberať z modelov Tesla 3 a X, BMW i3, Renault ZOE, ŠKODA ENYAQ iV, Hyundai Ioniq Electric alebo Hyundai Kona Electric.Na Slovensku najazdí elektromobil počas jedného zapožičania priemerne 446 km, priemerná doba prenájmu je 2,5 dňa. Denne tak priemerne najazdí 176 km. Najlacnejší elektromobil je k dispozícii na prenájom za 125 eur na deň. Dopyt po elektromobiloch tvorí na Slovensku 9 % zo všetkých rezervácií na carsharingovej platforme.