Veľký prínos slovenského predsedníctva v OBSE vidí Lajčák na Ukrajine

Bratislava 6. januára (TASR) – Najväčší prínos slovenského predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) vidí minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) pri riešení konfliktov na Ukrajine. "V čase, keď sme predsedníctvo prebrali, tak proces naplnenia minských dohôd bol zamrznutý. Dnes sme úplne inde a pri všetkej skromnosti poviem, že sme k tomu prispeli," uviedol v rozhovore pre TASR.



Ako úradujúci predseda OBSE Lajčák absolvoval svoju prvú návštevu na Ukrajine. "Po nej sme dali dohromady zoznam deviatich opatrení na zvýšenie dôvery, ktorý som osobne prerokoval aj s ministrami zahraničných vecí Ukrajiny a Ruska. Robil som všetko pre to, aby sa tieto opatrenia naplnili," povedal minister Lajčák. Je rád, že z deviatich opatrení je päť splnených už úplne alebo čiastočne a plnia sa aj ďalšie z nich.



Dôležitým opatrením bola aj obnova zbombardovaného mosta, ktorý bol jediným priechodom cez kontaktnú líniu v Luhanskej oblasti. "Rekonštrukcia mosta, ktorá vrátila ľudom dôstojnosť, je naozaj viditeľná, ale dôležité je to, že došlo aj k výmene zajatcov, k stiahnutiu ťažkej techniky z línie kontaktu, k odmínovaniu a podarilo sa dosiahnuť prímerie. Ide jednoznačne o výrazný pokrok," zhodnotil Lajčák.



Minister spomenul aj situáciu v Náhornom Karabachu, Podnestersku či Gruzínsku. "Pokiaľ ide o situáciu v Náhornom Karabachu, medzinárodným formátom, ktorý sa jej venuje, sú takzvaní spolupredsedovia minskej skupiny. Ten vývoj ide malými krokmi, dôležité však z môjho pohľadu je, že proces pokračuje a bezpečnostná situácia je stabilizovaná," poznamenal.



Pri Podnestersku posun podľa Lajčáka negatívne ovplyvnili tohtoročné viacnásobné zmeny vlády v Moldavsku. "Objektívne sa dosiahlo menej než boli naše ambície, ale to bolo tým, že vždy prišla nová vláda s novou filozofiou. V každom prípade, my ako predsedníctvo sme robili všetko pre to, aby sme pomohli tomu procesu." Pokiaľ ide o Gruzínsko, podľa ministra tam bola tiež snaha o pokračovanie dialógu zainteresovaných strán, sprostredkovaná prostredníctvom takzvaných ženevských neformálnych rokovaní.



"OBSE hrá vo všetkých týchto konfliktoch kľúčovú úlohu. Je hlavným, alebo v prípade Gruzínska jedným z troch hlavných hráčov, ale v tých ďalších je naozaj OBSE platformou, kde sa rieši ten vývoj. Niekde ide viditeľnejšie, ako v prípade Ukrajiny, niekde je menej viditeľný, ale dôležité je, že tie procesy bežia, že máme formát, kde sa ľudia stretávajú, kde rokujú a hľadajú sa riešenia a verím, že sa pohneme ďalej," povedal Lajčák.



Slovensko prebralo predsedníctvo v OBSE 1. januára 2019 od Talianska a tradične fungovalo na princípe takzvaného systému trojky. To znamená, že bývalé, súčasné a nastupujúce predsedníctvo spolupracujú, čím sa garantuje kontinuita a podľa Lajčáka je takýto systém dobrý. "Slovensko bude teraz súčasťou trojky s Albánskom a so Švédskom a sme pripravení sa podeliť o naše nadobudnuté skúsenosti," dodal.



Minister prirovnal OBSE k vlaku, ktorý istým spôsobom mení strojvodcu. "Každá predsednícka krajina prichádza s nejakými svojimi prioritami. Od Albánska sa, samozrejme, očakáva, že v nich budú pokračovať, a teda, že podporia príslušné štruktúry a mechanizmy," uzavrel. Albánsko prevzalo predsedníctvo OBSE 1. januára.