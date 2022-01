Bratislava 16. januára (TASR) - Najväčšie šance na prežitie v lavíne sú prvých 15 minút. Horská záchranná služba (HZS) preto opakovane pripomína jedno z najdôležitejších pravidiel, a to, že do lavínového horského prostredia človek nikdy nemá chodiť sám.



Pri zasiahnutí lavínou je v prvom rade podľa HZS nutné pokúsiť sa z lavíny vylyžovať, a to v prípade, ak sa človek nachádza v odtrhovom pásme, teda lavína sa odtrhla pri jeho nohách. "Ak lavína podtrhne lyže a začne človeka ťahať, ideálne je prevaliť sa na bok, ruky zaboriť do snehu, snažiť sa o kotrmelec a dostať sa opäť na lyže a vylyžovať," vysvetľujú záchranári.



V ďalšej fáze, keď lavína naberá rýchlosť, by sa mal turista snažiť zaujať polohu polosed – poloľah, pokrčiť nohy a „pádlovať“ proti prúdu. Horskí záchranári radia, aby si človek tesne pred zastavením pokúsil vytvoriť čo najväčší priestor pred tvárou.



"Je dôležité zachovať pokoj, šetriť si vzduch a energiu a čakať na záchranu," hovoria záchranári. HZS upozorňuje, že dýchacia dutina je kľúčový prvok pre ďalší vývoj situácie. Bez dutiny nastáva fáza dusenia (15 - 35 minút). S dutinou je možné v lavíne prežiť aj niekoľko hodín, v závislosti od jej veľkosti, tvrdí.



Ľudia, ktorí milujú zimnú turistiku, by podľa HZS mali absolvovať kurz lavínovej záchrany. "V prípade lavínovej nehody ide už o život, nastáva stres, strach a panika. V takýchto situáciách je každá sekunda veľmi cenná," poukazujú záchranári.