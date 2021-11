Najväčšiu dôveru z členov vlády má Lengvarský, najmenšiu Matovič

Bratislava 7. novembra (TASR) - Najdôveryhodnejším spomedzi členov vlády je minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Dôveruje mu 34,8 percenta a nedôveruje 61,2 percenta respondentov. Naopak, najväčšiu nedôveru má minister financií Igor Matovič (OĽANO). Dôveru mu vyjadrilo 11,3 percenta respondentov, nedôveru 87,2 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza, ktorý sa realizoval od 20. do 27. októbra na vzorke 1009 respondentov.



Po Lengvarskom v prieskume dôveryhodnosti členov vlády nasleduje minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) s dôverou 34,2 percenta a nedôverou 54,4 percenta. Tretí v poradí je minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Dôveru mu vyjadrilo 32 percent a nedôveru 62,1 percenta respondentov.



Nasleduje minister školstva Branislav Gröhling (SaS) s dôverou 30,9 percenta a nedôverou 63,8 percenta. Premiér Eduard Heger (OĽANO) má dôveru 29,7 percenta a nedôveru 67,5 percenta ľudí. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) skončil v prieskume s dôverou 27,3 percenta a nedôverou 70,2 percenta. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) získal 26,6-percentnú dôveru a 66,8-percentnú nedôveru. Ministrovi dopravy Andrejovi Doležalovi (nominant Sme rodina) dôveruje 25,7 percenta a nedôveruje 53,8 percenta ľudí.



Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) skončil v prieskume so ziskom 23,4-percentnej dôvery a 72-percentnej nedôvery. Ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO) dôveruje 20,9 percenta a nedôveruje 72,6 percenta respondentov. Ministerke kultúry Natálii Milanovej (OĽANO) dôveruje 20,6 percenta a nedôveruje 58,2 percenta ľudí. Ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej dôveruje 20,1 percenta a nedôveruje 75,1 percenta respondentov.



Na posledných miestach v rebríčku je minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO) so ziskom dôvery 17,5 percenta a nedôvery 53,1 percenta, ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) s dôverou 15,3 percenta a nedôverou 81,5 percenta. Vicepremiérovi pre legislatívu Štefanovi Holému (Sme rodina) vyjadrilo dôveru 12,9 percenta a nedôveru 57,8 percenta respondentov. Matovič skončil na poslednom mieste s dôverou 11,3 percenta a nedôverou 87,2 percenta.