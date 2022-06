Bratislava 14. júna (TASR) - Najväčšiu odpadovú položku v slovenských domácnostiach tvorí plast, napriek tomu ho mnoho ľudí nevie triediť. Vyplýva to z prieskumu Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak. OZV Envi-Pak v tejto súvislosti vyzvala na zodpovednejšie triedenie.



Z prieskumu, ktorý sa realizoval na vzorke 1000 respondentov v apríli, vyplynulo, že väčšina respondentov odpad triedi, no niektoré obaly lepšie a iné horšie. "Z plastového odpadu najviac ľudí triedi nezálohované nápojové obaly a najmenej obaly z liekov," skonštatovala.



V rámci triedenia kovov robia podľa nej Slovákom problémy obaly zo sprejov, dezodorantov, alobal či obaly z paštét. "Viac ako polovica ľudí tieto obaly stále netriedi a bežne končia v zmesovom odpade," ozrejmila organizácia s tým, že chce verejnosť naučiť, ako správne triediť.



OZV Envi-Pak zároveň zdôraznila, že s triedením je potrebné pokračovať aj po zavedení zálohovania vratných recyklovateľných obalov. "Skúsenosti zo zahraničia naznačujú, že po zavedení zálohovania klesla snaha triediť ostatný odpad v domácnostiach. Našou novou kampaňou by sme chceli ľudí povzbudiť, aby na triedenie nezanevreli, skôr naopak, robili tak ešte dôslednejšie," dodala generálna riaditeľka organizácie Hana Nováková.