Najviac peňazí na volebnú kampaň zatiaľ minul Smer-SD

Bratislava 10. januára (TASR) - Zo strán, ktoré majú podľa volebných prieskumov verejnej mienky najväčšiu šancu dostať sa do parlamentu, minul zatiaľ najviac peňazí vo volebnej kampani Smer-SD. Ide takmer o 1,3 milióna eur. Vyplýva to z údajov na transparentných účtoch strán a informácií, ktoré TASR poskytli politické subjekty.



Smer-SD zatiaľ nechcel konkretizovať, na čo minula strana najviac peňazí. "Vami požadovaná informácia vyplýva zo záverečnej správy, ktorú strana v zmysle zákona zverejní po ukončení volieb," povedal pre TASR hovorca strany Ján Mažgút.



Po Smere-SD minula najviac koalícia strán Progresívne Slovensko (PS)-Spolu. Na kampaň doteraz vynaložila viac ako 1,26 milióna eur, pričom v tejto sume sú zahrnuté aj výdavky pred spustením oficiálnej volebnej kampane. Koalícia o tom informovala tento týždeň. Najviac prostriedkov minula koalícia od júna 2019 na "outdoor" reklamu, išlo o 28 percent prostriedkov. PS-Spolu má podľa hovorkyne Silvie Hudáčkovej výhodu v tom, že sa do kampane pridalo viac ako 500 dobrovoľníkov. Doplnila tiež, že využívajú vo veľkej miere kontaktnú kampaň, ako aj sociálne siete.



SaS minula podľa hovorkyne strany Kataríny Svrčekovej viac ako 680.000 eur. Do sumy sú zahrnuté aj preddavkové platby. Najviac peňazí, 100.000 eur, minula SaS na kuchárske knihy Richarda Sulíka, Zálohu 80.000 eur zaplatili za sociálne siete a podľa Svrčekovej ju zatiaľ neminuli. "Máme rovnomerne rozložené financie aj na iné typy kampane," skonštatovala pre TASR.



Strana Za ľudí zatiaľ zaplatila za kampaň podľa transparentného účtu vyše 622.000 eur, pričom zo strany pre TASR uviedli, že najviac peňazí šlo na bilbordy. OĽaNO minulo viac ako 414.000 eur. Podľa hovorcu hnutia Matúša Bystrianskeho využívajú bilbordovú kampaň, printové médiá, ako aj sociálne siete. "Za najpodstatnejší však považujeme priamy a osobný kontakt s ľuďmi, preto sa predstavitelia hnutia OĽaNO pravidelne stretávajú s ľuďmi z regiónov Slovenska v uliciach a na večerných diskusiách," dodal pre TASR.



ĽSNS vynaložila na kampaň viac ako 402.000 eur. "V rámci prezentácie počas kampane sa stretávame s občanmi, používame bilbordy a prihovárame sa voličom prostredníctvom našich novín," povedal pre TASR hovorca strany Ondrej Ďurica.



Most-Híd zatiaľ podľa transparentného účtu minul viac ako 390.000 eur. "Zatiaľ najviac peňazí sme investovali do bilbordov a online reklamy, predovšetkým na sociálnej sieti. Takisto už od leta chodíme do regiónov na diskusie s občanmi," uviedla pre TASR hovorkyňa strany Klára Magdeme.



Hnutie Sme rodina zatiaľ vynaložilo na kampaň vyše 266.000 eur. Transparentný účet SNS ukazuje výdavky v sume viac ako 256.000 eur.



Najmenej peňazí zo subjektov, ktoré majú šancu získať poslanecký mandát, zatiaľ minulo KDH, podľa hovorcu Stana Župu je to vyše 193.000 eur. Najviac zaplatili za bilbordovú kampaň. "Hlavná časť našej kampane spočíva v stretávaní sa s ľuďmi. Pokračujeme v kontaktnej kampani a máme niekoľko formátov," uviedol Župa pre TASR. Dodal, že v kampani pripravujú aj divadelné predstavenia.



Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020, kandiduje v nich 25 politických subjektov. Na kampaň môžu minúť najviac tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Do tohto limitu sa rátajú aj náklady, ktoré strana minula na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, čiže od 9. mája do 4. novembra 2019.