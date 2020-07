Najviac sa v prírode nachádzajú plastové výrobky, nádoby a obaly

Bratislava 19. júla (TASR) - Spomedzi odpadkov sa v prírode najviac nachádzajú plastové výrobky, nádoby, obaly od sladkostí či vedrá, a to 21,8 percenta. Nápojových plechoviek bolo 20,4 percenta. Cigaretový odpad tvorilo 15 percent a najmenej, 0,65 percenta, bolo bioodpadu. Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI - PAK analyzovala zloženie voľne pohodeného odpadu, tzv. litteringu, v 13 slovenských lokalitách.



„Mnohí nemajú zaužívané, že čo do prírody prinesú, si so sebou majú odniesť nazad, a jednoducho to, čo nepotrebujú, odhodia. Obaly od sladkostí, plechovky a odpad z cigariet sú výsledkom posedení v prírode a lenivosti ľudí odniesť tieto odpady tam, kam patria – do kontajnerov,“ povedala riaditeľka pre komunikáciu a marketing OZV ENVI - PAK Katarína Kretter. Dodala, že cigaretový odpad mnohí vnímajú ako niečo malé, čo sa rýchlo rozloží. Naopak, cigaretový ohorok sa v prírode môže rozkladať aj viac ako dva roky.



Problémom v prírode sú aj pneumatiky, topánky, rôzny textil, žiarovky, porcelán, hračky či elektronický odpad, uvádza spoločnosť. „V tomto prípade je možné viac ako inde vidieť pohodlnosť ľudí zájsť na zberný dvor alebo do zberní šatstva, elektroodpadu a odovzdať tam tento odpad,“ skonštatovala Kretter.



Najmenšie zastúpenie mal bioodpad, ktorý sa v prírode rýchlo rozkladá, iné druhy skla ako od obalov z nápojov a hygienické potreby. „Celkovo sa našlo skleneného odpadu pomenej, čo je pozitívne, keďže príroda si s ním sama poradí až o tisíce rokov,“ podotkla Kretter.