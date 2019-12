Najviac voličov prišlo doteraz voliť v roku 1998, najmenej v roku 2006

Bratislava 9. decembra (TASR) - Doteraz najvyššia účasť voličov v parlamentných voľbách od vzniku samostatného Slovenska bola v roku 1998. Najnižšia bola v roku 2006. Rozdiel v účasti na nich bol takmer 30 percent. Vyplýva to z výsledkov volieb zverejnených na stránke Štatistického úradu SR.



Kým v druhých demokratických voľbách do NR SR prišlo svoj názor vyjadriť 84,24 percenta oprávnených voličov, v roku 2006 bola účasť len 54,67 percenta.



Od roku 2006 sa účasť vo voľbách postupne zvyšovala. V roku 2010 bola volebná účasť na úrovni 58,83 percenta, pri predčasných voľbách v roku 2012 dosiahla 59,11 percenta a v roku 2016 prišlo voliť 59,82 percenta oprávnených voličov.



Účasť vo voľbách po roku 2006 však nebola ani raz vyššia ako vo voľbách pred týmto rokom. V prvých demokratických voľbách na Slovensku, v roku 1994, bola účasť 76,65 percenta a v roku 2002 70,06 percenta oprávnených voličov.



Najbližšie, v poradí ôsme voľby v histórii SR, sa budú konať 29. februára 2020. Kandiduje 25 politických subjektov. Ich počet sa ešte môže znížiť, pokiaľ by niektorá zo strán odstúpila.



Politické subjekty môžu na kampaň minúť najviac tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Musia mať transparentný účet. Kampaň sa končí 48-hodinovým volebným moratóriom.