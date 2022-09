Najviac z členov vlády zarobil vlani V. Lengvarský

Na archívnej snímke minister životného prostredia SR Ján Budaj. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 25. septembra (TASR) - Vlani zarobil spomedzi členov vlády najviac minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) s príjmom 68.523 eur. Priznal podiel rodinného domu a pozemku v Ivachnovej, ale aj auto a hypotéku. Nasleduje minister financií Igor Matovič (OĽANO) so zárobkom 63.158 eur. Nevlastní žiadnu nehnuteľnosť, ani hnuteľný majetok. Vyplýva to z majetkových priznaní verejných funkcionárov za rok 2021.Tretia v poradí je ministerka investícií a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) s príjmom 62.888 eur. Tvorilo ho 61.775 eur z výkonu verejnej funkcie a 1113 eur iné príjmy. Priznala byt v bratislavskom Starom Meste a Devínskej Novej Vsi, v belgickom Etterbeeku a chatu v Pribyline. Vlastní auto, akcie spoločností a podiely v s.r.o, peniaze na účte a hypotéku.Nasleduje vicepremiér Štefan Holý (Sme rodina) s príjmom 61.697 eur. Priznal rodinný dom v Trnave, trvalý trávnatý porast v Novej Bani či hypotéku. Prenajíma si byt v Londýne a auto.Exminister hospodárstva Richard Sulík (SaS) zarobil 60.817 eur. Vlastní byt v bratislavskom Starom meste a Vinohradoch, podiel domu v Zlatých Moravciach, auto, podiely vo firme, úspory a hypotéku.Bývalý šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) mal príjem 57.830 eur. Priznal byt s garážou a parkovacím státím na bratislavských Nivách i chatu v Senci, auto, zariadenie nehnuteľnosti, obrazy, hotovosť aj hypotéku. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) zarobil 57.181 eur. Vlastní byt v Banskej Štiavnici a Rimavskej Sobote či dom v Hrubej Borši. Priznal aj dve autá a hypotéku.Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) s príjmom 56.684 eur, vlastní byt v Rusovciach, chatu a pozemok v Zliechove. Priznal tri autá, bytové zariadenie a elektroniku, pôžičku, financie na účte i v hotovosti a hypotéku.Šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO) zarobil minulý rok 55.570 eur. Vlastní dom v bratislavskej Rači, byt v Starom Meste a chalupu v Uhliskej.Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) mal príjem 55.482 eur. Priznal dom, pozemok i garáž v Devínskej Novej Vsi. Uviedol i motorku a výbavu domu, ale aj prostriedky na účte, podielové fondy, životnú poistku a hypotéku.O niečo menej zarobil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina), a to 55.383 eur. Priznal byt v bratislavskom Starom Meste, pôdu v Eliášovciach, umelecké predmety zberateľskej hodnoty, peniaze a vklady, investičné zlato, pohľadávky, autorské práva, obchodné podiely v s.r.o a hypotéku. Spomenul aj užívanie auta v cudzom vlastníctve.Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) zarobila 55.116 eur. Vlastní byt a parkovacie miesto v Žiline, uviedla aj hypotéku a nájom bytu v bratislavskom Novom Meste. Exminister školstva Branislav Gröhling (SaS) mal príjem 54.874 eur. V priznaní uviedol byt v bratislavskom Starom Meste, úspory na účte aj hypotéku.Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) zarobila 54.672 eur. Vlastní podiely na pozemku a rekreačnom dome v Ľubietovej, byte a pozemku v bratislavskom Starom Meste. Priznala obchodný podiel spoločníka v s.r.o. či finančné prostriedky v banke.Posledný je minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (OĽANO) s príjmom 44.948 eur. Priznal dom v chorvátskom Briste, dom, záhradu a zastavené plochy vo Veľkých Bošanoch, dom a reštauráciu v Devíne. Priznal motorový čln a obchodné podiely.