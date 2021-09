Najviac zákonov prešlo zatiaľ rezortu financií, najmenej obrane

Bratislava 15. septembra (TASR) - V aktuálnom volebnom období prijala Národná rada (NR) SR doteraz celkovo 145 vládnych návrhov zákonov. Najviac z nich bolo z dielne Ministerstva financií (MF) SR, a to 26. Najmenej prerokovaných a schválených návrhov má zatiaľ na konte Ministerstvo obrany (MO) SR, a to jeden. Plénum v tomto období odmietlo zatiaľ dva vládne návrhy. Vyplýva to zo štatistík NR SR za ôsme volebné obdobie k 31. júlu tohto roka.



Druhý najvyšší počet návrhov schválil parlament v tomto období rezortu práce, a to 19. Nasledujú ministerstvo zdravotníctva (16), ministerstvo spravodlivosti (14), dopravy (12), hospodárstva (10) a rezort školstva (7). Po šesť návrhov prešlo envirorezortu a ministerstvu pôdohospodárstva. Päť prijatých vládnych návrhov bolo z dielne ministerstva kultúry.



Podpredsedovi vlády podľa štatistík schválil parlament zatiaľ štyri zákony. Ministerstvo investícii regionálneho rozvoja a informatizácie má doteraz na konte tri prijaté návrhy.



Parlament prijal i viacero návrhov pripravených ďalšími štátnymi inštitúciami. Najviac Štatistickému úradu SR, a to tri. Prijali sa tiež po dva zákony z dielne Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctva SR a z dielne guvernéra Národnej banky Slovenska.



Po jednom návrhu prešlo aj Úradu priemyselného vlastníctva SR, Úradu pre verejné obstarávanie, riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu a Protimonopolnému úradu SR.



Vláda dokopy predložila doteraz 168 návrhov, schválilo sa ich zatiaľ celkovo 145. Dva návrhy plénum neschválilo. Išlo o novely vetované prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Jednou bola novela zákona o diaľničnej známke a druhou novela zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím.



Celkovo za aktuálne volebné obdobie schválil parlament 213 zákonov. Okrem 145 vládnych návrhov prijala snemovňa aj 68 poslaneckých noviel.