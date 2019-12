Najviac žien kandiduje za PS-Spolu,ženské líderky má OĽaNO a Hlas ľudu

Bratislava 15. decembra (TASR) - V nadchádzajúcich parlamentných voľbách kandiduje celkovo 632 žien. Najviac z nich je na kandidačnej listine koalície neparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS)-Spolu. Ženy vedú do volieb dva politické subjekty.



Volebným lídrom hnutia OĽaNO je pedagogička Mária Šofranko. Hlas ľudu zase vedie do volieb súčasná nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Martina Šimkovičová.



Najviac žien má na kandidátke PS-Spolu, a to 54. Tvoria tak 36 percent jej kandidátky. Nasledujú neparlamentná Dobrá voľba so 41 ženami, o jednu menej má na kandidátke Demokratická strana.



Zo súčasných parlamentných strán má najviac žien Sme rodina, a to 36. Na kandidátke tvoria 24 percent. Nasleduje Most-Híd s 35 ženami a SNS s 33 ženami. Všetky tieto strany ponúkajú voličom plnú 150-člennú kandidačnú listinu.



Najmenej žien spomedzi strán s plnou kandidátkou má Smer-SD. Na kandidačnej listine vládnej strany je 23 žien. Nasleduje neparlamentná Maďarská komunitná spolupatričnosť s 26 ženami.



Celkovo má najmenej žien na kandidátke neparlamentná Práca slovenského národa. Súčasťou jej 13-člennej kandidačnej listiny je jedna žena. To predstavuje necelých osem percent, a teda najmenší podiel žien na kandidátke v rámci všetkých kandidujúcich strán.



Nasleduje Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku s podielom niečo cez desať percent, a teda so štyrmi ženami na 39-člennej kandidátke. Tretia s najmenším zastúpením žien je SaS. Ženy na kandidátke liberálov tvoria necelých 15 percent, na 149-člennej kandidátke SaS je tak 22 žien.



Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020. Kandiduje 25 politických subjektov. Oficiálna volebná kampaň sa začala 5. novembra. Politické subjekty môžu na ňu minúť najviac tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Musia mať transparentný účet. Kampaň sa končí volebným moratóriom, teda 48 hodín pred dňom konania sa volieb.