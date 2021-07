Najvyšší kontrolný úrad spustil tretí ročník Letného štúdia

Bratislava 5. júla (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) spustil tretí ročník Letného štúdia. Otvoril ho predseda úradu Karol Mitrík. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie NKÚ Janka Burdová s tým, že Letné štúdio má poodhaliť zákulisie sveta najvyšších kontrolných inštitúcií, pričom prinesie rozhovory so slovenskými i zahraničnými respondentmi o fungovaní kontroly a auditu v Európe i na Slovensku. Majú byť zverejňované na sociálnych sieťach úradu týždenne počas celého leta.



"Kontrolóri musia byť ešte lepšie pripravení a vedieť ešte viac ako tí, ktorí realizujú tú-ktorú verejnú politiku," zdôraznil Mitrík. V druhej časti by mal podpredseda úradu Ľubomír Andrassy nadviazať svojimi odpoveďami na otázky typu "Dostáva sa tomu úradu uznania? Má váhu v slovenskej spoločnosti? Prečo pristúpil k razantnému rozšíreniu možnosti pracovať z domu?". Prezradiť by mal okrem iného aj podrobnosti o výbere tém a príprave kontrol.



"V ďalších dieloch sa prenesieme na pôdu tém udržateľnosti v OSN, vzdelávania s prestížnymi profesormi i lektormi, ale aj praktických záležitostí kongresu EUROSAI. Tie poodhalí predseda českého NKÚ Miloslav Kala, ktorý predsedá aj európskym kontrolórom," dodal slovenský úrad.