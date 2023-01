NKÚ bude užšie spolupracovať s akademickou obcou

Bratislava 14. januára (TASR) – Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR bude užšie spolupracovať s akademickou obcou. Na to, aby výsledky auditov NKÚ garantovali vysoko odborne spôsobilí kontrolóri, je nevyhnutné správne nastaviť metodiku ich práce a inšpirovať sa úspešnými kontrolnými inštitúciami vo svete. TASR o tom informovala hovorkyňa NKÚ SR Daniela Bolech Dobáková.



K tomuto cieľu chce úrad dospieť aj užšou spoluprácou so slovenskými univerzitami. Memorandum o spolupráci má podpísané s viacerými z nich, napríklad s Univerzitou Komenského v Bratislave, Žilinskou univerzitou v Žiline či Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Práve s predstaviteľmi poslednej z nich rokoval počas tohto týždňa predseda národných kontrolórov Ľubomír Andrassy.



"Toto je jedným z rozhodujúcich cieľov na najbližšie trojročné obdobie. Som presvedčený, že preukázanie toho, že NKÚ je národnou autoritou, je ukryté v jasnom a vysoko profesionálnom systéme vzdelávania a v systéme, ktorý nezávisí len od odbornosti kolegov z úradu, ale aj od participácie na vzdelávaní zo strany odborníkov zo slovenskej alebo aj zahraničnej akademickej obce," uviedol šéf NKÚ. Z tohto dôvodu úrad nadviaže na národný projekt zvyšovania odborných zručností zamestnancov, ktorý realizoval v období rokov 2018 až 2020.



NKÚ chce akademickej obci ponúknuť konkrétne praktické skúsenosti zo štátnej a verejnej správy. Na druhej strane akademická obec dokáže kontrolórom poskytnúť najnovšie poznatky a pohľady nielen na otázky finančného riadenia, efektívneho nakladania s verejnými prostriedkami, ale aj merania výkonnosti. Je totiž nevyhnutné, aby nielen súkromný sektor, ale aj štátne inštitúcie boli schopné preukázať, ako boli vynakladané verejné financie na ich činnosť a či boli použité hospodárne a účelne.



"Mojím želaním je, aby systém, ktorý nastavujeme v rámci kontrolného úradu, systém cieleného a systematického celoživotného vzdelávania bol podmienený aj skladaním odborných skúšok. Len tak vieme preukázať, že sme právom národnou autoritou a vzorovou štátnou organizáciou," povedal Andrassy. Ako dodal, po ich vzore by sa k obdobným reformám a krokom mohli postupne pridávať aj iné štátne či verejné inštitúcie.