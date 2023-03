Najvyšší kontrolný úrad upozornil na viacero problémov v zdravotníctve

Bratislava 8. marca (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR upozorňuje na viacero problémov v zdravotníctve. Poukazuje na nepresnosť dát v rezorte, neudržateľné financovanie štátnych záchraniek, nefunkčný DRG systém či nedostatočné využívanie systému eZdravia. Vyplýva to z materiálu k vlaňajším kontrolám v zdravotníctve, ktorý v stredu vzala vláda na vedomie.



"Problém súvisí aj s tým, že za ostatných 30 rokov mal rezort zdravotníctva takmer 20 ministrov. Ak máte ministra, ktorý nie je vo svojej funkcii ani rok a pol, tak nemôže udržať nejakú zmysluplnú stratégiu a potom sa robia len udržiavacie kroky. Tie nemajú nič spoločné so strategickým riadením," skonštatoval predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.



NKÚ ako problém označil nespoľahlivosť a nepresnosť zozbieraných informácií v rezorte zdravotníctva. "Bez relevantných, aktuálnych a spoľahlivých údajov nemožno plnohodnotne a na odbornej úrovni vykonávať vedu, výskum a prinášať inovácie v oblasti zdravotníctva," skonštatoval. Odporučil preto okrem iného parlamentnému zdravotníckemu výboru, aby zaviazal Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) prijať systémové opatrenia na zlepšenie situácie a informovať o vykonaných postupoch.



Problémom v zdravotníctve je podľa neho aj využívanie digitálnych technológií. "Napriek skutočnosti, že jedným z hlavných cieľov Európskej komisie je dosiahnuť využívanie digitálnych technológií v celom hospodárstve a spoločnosti, v podmienkach SR nebol systém eZdravia dostatočne funkčný a využívaný," skonštatoval. Ministerstvu zdravotníctva a NCZI navrhol viaceré opatrenia, ako napríklad stanovenie harmonogramu úloh v oblasti eZdravia či personálne posilnenie sekcie digitalizácie a informatiky rezortu.



NKÚ ako problém identifikoval tiež systém financovania štátnych záchraniek, ktorý je podľa neho z dlhodobého hľadiska neudržateľný. Poukázal, že ich financovanie a personálne potreby nie sú uspokojivo zabezpečené, čo môže viesť k ohrozeniu dostupnosti, plynulosti a nepretržitosti poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti. V súčasnosti je podľa neho mimoriadne dôležité vypracovať koncepciu rozvoja záchrannej služby a zvážiť prijatie okamžitých opatrení s cieľom stabilizácie.



Upozornil tiež na nefunkčný DRG systém, ktorého cieľom je zabezpečiť udržateľné financovanie lôžkovej zdravotnej starostlivosti. Pripomenul, že jeho prevádzka sa mala spustiť na začiatku roka 2016. Za najväčšiu prekážku zavedenia DRG do praxe označil nedostatočné riadenie projektu implementácie. V tejto súvislosti okrem iného navrhol Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo, aby od rezortu zdravotníctva požadoval pravidelné informácie o implementácii systému.