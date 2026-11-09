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Najvyšší správny súd eviduje v súvislosti s voľbami 79 žalôb
Desaťdňová lehota na podanie žaloby v súvislosti s komunálnymi voľbami začala plynúť dňom vyhlásenia oficiálnych výsledkov.
Autor TASR
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Bratislava 9. novembra (TASR) - Najvyšší správny súd (NSS) SR eviduje 79 doručených žalôb vo veci preskúmania ústavnosti a zákonnosti októbrových volieb do orgánov územnej samosprávy. Súd má zákonnú lehotu na vydanie rozhodnutia 90 dní odo dňa doručenia žaloby. Pre TASR to uviedla hovorkyňa NSS SR Janka Zvončeková.
V mestách Sliač, Kežmarok, Michalovce, Nesvady, Veľké Kapušany a Revúca sa žaloba týka výsledku volieb primátora. Zvyšné žaloby sa týkajú výsledkov volieb starostu, a tiež výsledkov volieb do mestského alebo obecného zastupiteľstva. Súd eviduje aj žalobu, ktorá sa týka volieb do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a Prešovského samosprávneho kraja.
„O žalobách vo volebných veciach rozhodujú štyri päťčlenné senáty zložené zo sudcov NSS SR. Môžem potvrdiť, že doručené žaloby boli náhodným výberom pridelené jednotlivým sudcom spravodajcom z jednotlivých volebných senátov,“ doplnila Zvončeková.
Desaťdňová lehota na podanie žaloby v súvislosti s komunálnymi voľbami začala plynúť dňom vyhlásenia oficiálnych výsledkov. NSS SR má na vydanie rozhodnutia 90 dní odo dňa doručenia žaloby na súd. Rozhodnutie súdu je konečné a právoplatné.
Žalobcom mohol byť podľa Správneho súdneho poriadku neúspešný kandidát na funkciu v orgáne územnej samosprávy, ktorý nebol zvolený a získal aspoň desať percent platných hlasov, neúspešná politická strana alebo politické hnutie (prípadne ich koalícia), ktorá podala platnú kandidátnu listinu alebo desať percent oprávnených voličov príslušného obvodu.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnili v sobotu 24. októbra.
V mestách Sliač, Kežmarok, Michalovce, Nesvady, Veľké Kapušany a Revúca sa žaloba týka výsledku volieb primátora. Zvyšné žaloby sa týkajú výsledkov volieb starostu, a tiež výsledkov volieb do mestského alebo obecného zastupiteľstva. Súd eviduje aj žalobu, ktorá sa týka volieb do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a Prešovského samosprávneho kraja.
„O žalobách vo volebných veciach rozhodujú štyri päťčlenné senáty zložené zo sudcov NSS SR. Môžem potvrdiť, že doručené žaloby boli náhodným výberom pridelené jednotlivým sudcom spravodajcom z jednotlivých volebných senátov,“ doplnila Zvončeková.
Desaťdňová lehota na podanie žaloby v súvislosti s komunálnymi voľbami začala plynúť dňom vyhlásenia oficiálnych výsledkov. NSS SR má na vydanie rozhodnutia 90 dní odo dňa doručenia žaloby na súd. Rozhodnutie súdu je konečné a právoplatné.
Žalobcom mohol byť podľa Správneho súdneho poriadku neúspešný kandidát na funkciu v orgáne územnej samosprávy, ktorý nebol zvolený a získal aspoň desať percent platných hlasov, neúspešná politická strana alebo politické hnutie (prípadne ich koalícia), ktorá podala platnú kandidátnu listinu alebo desať percent oprávnených voličov príslušného obvodu.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnili v sobotu 24. októbra.