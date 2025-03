Najvyšší správny súd má výhrady k novele v disciplinárnych konaniach

Bratislava 5. marca (TASR) - Najvyšší správny súd (NSS) SR má viaceré výhrady k novele zákona z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR, ktorou sa má upraviť aj konanie pred Najvyšším správnym súdom SR v disciplinárnych veciach. Uplatnil si preto viaceré pripomienky a námietky. Spochybnil aj praktickú realizáciu navrhovaného znenia legislatívy. Na zásadné zmeny v disciplinárnych konaniach nevidí objektívne dôvody. Vyplýva to zo stanoviska NSS SR.



Najmä vo vzťahu k navrhovaným úpravám v disciplinárnom poriadku poukázal NSS SR na nemožnosť praktickej realizácie navrhovaného znenia zákona. Tá vyplýva podľa neho najmä zo zloženia disciplinárnych senátov, v ktorých má mať NSS SR podľa predloženého návrhu novely iba jednočlenné zastúpenie, a to v prvostupňovom i v odvolacom disciplinárnom konaní. "Takéto zloženie disciplinárnych senátov navyše vytvára výrazné ústavnoprávne napätie," upozornil NSS SR.



V naznačenom smere súd nevidí objektívne dôvody meniť zásadným spôsobom platný právny stav. "Doterajšia platná zákonná úprava disciplinárneho súdneho konania na Najvyššom správnom súde SR bola disciplinárnymi senátmi aplikovaná v náležitej kvalite a rýchlosti konania, čo vyplýva aj z dostupných štatistických údajov," argumentoval súd. Vedenie NSS SR verí, že v pripomienkovom konaní aj v ďalších fázach legislatívneho procesu budú jeho postoje k navrhovaným zákonným zmenám zohľadnené.



MS SR predložilo v polovici februára do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o sudcoch a prísediacich. Okrem iného navrhuje vytvoriť novú databázu pre prísediacich disciplinárnych senátov, ktorá bude pozostávať zo sudcov zvolených Súdnou radou SR. V súvislosti so zmenou zloženia disciplinárnych senátov, ktoré majú po novom pozostávať z predsedu disciplinárneho senátu a prísediacich, sa nanovo upravuje spôsob výberu prísediacich. Právna úprava je podľa rezortu zameraná ako na prvostupňové, tak aj odvolacie disciplinárne senáty, pričom sa mení podľa toho, kto je disciplinárne obvineným.