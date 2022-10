Najvyšší správny súd oslobodil Andreu H. spod disciplinárneho návrhu

Bratislava 3. októbra (TASR) – Disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR v pondelok oslobodil sudkyňu Krajského súdu v Bratislave Andreu H. spod disciplinárneho návrhu. TASR o tom informoval hovorca NSS SR Michal Hajtol. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné.



"Na základe vykonaného dokazovania nebolo možné bez pochybností potvrdiť, že disciplinárne obvinená na zasadnutí osobitnej komisie Súdnej rady SR (konanom 16. decembra 2019) uviedla nepravdivé, respektíve pravdu skresľujúce informácie, že vo svojom telefóne nič nemazala ani nemenila," priblížila predsedníčka senátu Anita Filová s tým, že rovnako tak nemožno vylúčiť, že zo strany disciplinárne obvinenej išlo o nepochopenie časových súvislostí otázky, a teda o odpoveď pravdivú.



"Zjednodušene povedané, bez relevantného (z dokazovania vyplývajúceho) ustálenia položenej otázky a jej kontextu Najvyšší správny súd nedokázal posúdiť pravdivosť odpovede disciplinárne obvinenej. Najvyšší správny súd dospel k záveru, že nebolo v konaní dokázané, že disciplinárne obvinená na zasadnutí osobitnej komisie klamala," podotkla Filová s tým, že disciplinárny senát dospel k tomuto záveru aj v súlade so zásadou "in dubio pro reo", čiže v pochybnostiach v prospech obvineného.



Proti rozhodnutiu je prípustné odvolanie. To musí byť podané do 15 dní odo dňa doručenia disciplinárneho rozhodnutia. "Ak dôjde k takémuto prípadu, bude o ňom rozhodovať odvolací disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu," priblížil hovorca.



Disciplinárny návrh na sudkyňu ešte v roku 2020 podala vtedajšia predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková. Andrea H. mala podľa disciplinárneho návrhu spáchať závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu.



Andrea H. čelí na NSS SR aj ďalšiemu disciplinárnemu obvineniu spolu so sudkyňou Ivonou H. Disciplinárny návrh podala bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v súvislosti s kauzou zmeniek televízie Markíza.