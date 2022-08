Najvyšší správny súd si pripomína prvé výročie fungovania

Bratislava 1. augusta (TASR) – Najvyšší správny súd (NSS) SR si 1. augusta pripomína prvé výročie fungovania. "Ja mu prajem, aby sa mu ďalej darilo pokračovať tak, ako začal svoju činnosť," vyhlásila pri tejto príležitosti ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS).



Súd zohráva podľa jej slov kľúčovú úlohu pri budovaní právneho štátu na Slovensku. "Osobitne sa venuje sporom, ktoré má občan so štátom, to znamená, že je, dá sa povedať, základným nárazníkom tomu, aby štát fungoval svojvoľne," zdôraznila.



Ako ďalej uviedla, súd má kľúčovú zodpovednosť pri preskúmavaní návrhov, ktoré súvisia s právnickými profesiami, tzv. disciplinárkami voči nim. Konkrétne, v prípade sudcov, prokurátorov, notárov, exekútorov a v určitom rozsahu aj v prípade advokátov. "Je veľmi dôležité, že ak sa niekto z členov týchto právnických profesií spreneverí svojmu poslaniu, je včas vyvodená zodpovednosť, a to vždy napomáha tomu, aby dôvera v tieto právnické profesie bola silná," podotkla ministerka.



V súvislosti s budovaním NSS SR poďakovala Súdnej rade SR, ktorá realizovala prvé výberové konania na funkciu sudcu NSS SR. "Rovnako predsedovi Najvyššieho správneho súdu a, samozrejme, sudcom, sudkyniam, zamestnancom za všetku ich prácu, pretože je zrejmé, že pri začatí fungovania takejto inštitúcie je kľúčové, ako sa zhostia svojej úlohy, svojich funkcií práve títo predstavitelia," dodala.



NSS SR má hierarchicky postavenie ako Najvyšší súd SR. Okrem správneho súdnictva a disciplinárok má za úlohu rozhodovať o volebných sťažnostiach.