Najvyšší správny súd SR hľadá 13 asistentov pre sudcov

Bratislava 18. júla (TASR) - Najvyšší správny súd (NSS) SR chce obsadiť 13 voľných miest asistentov pre sudcov. Žiadosť o prijatie do dočasnej štátnej služby spolu s požadovanými dokumentmi môžu uchádzači podávať najneskôr do 20. júla. NSS SR o tom informoval na svojom webe.



"Voľné miesta sa budú obsadzovať bez výberového konania, a to overením odbornej spôsobilosti a osobnostných predpokladov uchádzačov formou ústneho pohovoru," spresnili z Kancelárie NSS SR. Pracovnou náplňou asistentov sudcov má byť okrem iného analýza, rozbor a príprava odborných stanovísk k podaniam doručeným NSS SR. Tiež vyhľadávanie a príprava právnych informácií i zabezpečovanie ďalších podkladov k rozhodovacej činnosti senátov.



Vznik NSS SR priniesla minuloročná reforma justície. NSS SR má postavenie ako Najvyšší súd SR v oblasti správneho práva. Okrem iného naň prejdú kompetencie disciplinárneho stíhania sudcov i prokurátorov a v určitom rozsahu aj ostatných právnických profesií. Tiež rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Funkčný má byť od 1. augusta.