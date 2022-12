Najvyšší správny súd SR má štyroch nových predsedov senátov

Bratislava 19. decembra (TASR) - Vo výberovom konaní na obsadenie šiestich miest predsedu senátu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR boli úspešní štyria uchádzači. Výberová komisia odsúhlasila na neverejnom hlasovaní troch kandidátov a jednu kandidátku. TASR o tom informoval hovorca súdu Michal Hajtol.



"Novou predsedníčkou a predsedami senátov NSS SR sa s účinnosťou od 15. decembra 2022 stali sudkyňa Kristína Babiaková a sudcovia Michal Matulník, Juraj Vačok a Juraj Vališ," priblížil hovorca.



Výberové konanie pozostávalo z ústnej časti, v rámci ktorej členovia výberovej komisie overovali odborné znalosti uchádzačov potrebné na plnenie povinností predsedu senátu, ako aj ich organizačné schopnosti. "Predseda súdu zároveň predložil výberovej komisii hodnotenia uchádzačov, a to spolu so žiadosťami o zaradenie do výberového konania. Tie bolo možné predkladať do 31. októbra 2022," dodal Hajtol.



Výberová komisia sa skladala z predsedu NSS SR Pavla Naďa, predsedníčky senátu Anity Filovej, ktorá bola vymenovaná predsedom súdu na návrh pléna NSS SR. Posledným členom komisie menovaným na návrh Sudcovskej rady NSS SR bol podpredseda súdu Marián Trenčan.