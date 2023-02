Najvyšší správny súd: Starostkou Teran bude naďalej Iveta Gajdošová

Krupina 4. februára (TASR) – Starostkou obce Terany v Krupinskom okrese bude naďalej Iveta Gajdošová. So svojou žalobou totiž uspela na Najvyššom správnom súde (NSS) voči výsledkom vlaňajších komunálnych volieb. Vyplýva to z rozsudku súdu, ktorý uznáva jej žalobu za oprávnenú.



V Teranoch sa vlani o post starostky uchádzali dve kandidátky. Ako vyplýva z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR, nezávislá kandidátka Petra Teťáková i dovtedajšia starostka Iveta Gajdošová (Hlas-SD, SMS, Smer-SD, KDH, Republika, PSN) získali zhodne 135 hlasov. Volebná účasť v obci dosiahla 57,17 percenta. Starostka Iveta Gajdošová, ktorá obec viedla od roku 1998, na jeseň uviedla, že zvažuje podanie žiadosti o opätovné prepočítanie hlasov.



NSS tak hlasovanie preskúmal a zároveň zrušil rozhodnutie miestnej volebnej komisie v zápisnici o voľbách. Gajdošovú svojim rozhodnutím NSS vyhlásil za riadne zvolenú starostku s volebným výsledkom 136 platných hlasov. "Som rada, že súd potvrdil to, čo sme vedeli, že miestna volebná komisia urobila chybu," uviedla v sobotu pre TASR Gajdošová. Zároveň víta, že ju po opätovnom prepočítaní odovzdaných hlasov vyhlásili za starostku.