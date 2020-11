Najvyšší súd bude rozhodovať o sťažnostiach Tibora G. a spol.

Bratislava 18. novembra (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR bude v najbližšom období rozhodovať o sťažnostiach bývalého policajného prezidenta Tibora G. a bývalých vysokých policajných funkcionárov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, ktorý ich na začiatku mesiaca zobral do väzby.



"Trestná vec Tibora G. a spol. napadla do senátu 4T Najvyššieho súdu SR," informovala TASR hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Podľa rozvrhu práce NS SR členmi senátu sú sudcovia Pavol Farkaš, Alena Šišková a Martina Zeleňáková.



Sudca ŠTS rozhodoval od soboty 7. novembra do nedele 8. novembra neskorého večera o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) väzobne stíhať ôsmich bývalých policajných funkcionárov vrátane bývalého policajného prezidenta Tibora G. V sobotu prebehli výsluchy a v nedeľu od 15.00 h postupne oznamoval obvineným a ich obhajcom svoje rozhodnutie.



Šesť z obvinených bude stíhaných väzobne. Rozhodnutia neboli právoplatné. Dvoch obvinených prepustil sudca na slobodu, keďže prokurátor ÚŠP vzal návrh na ich väzobné stíhanie späť. Išlo o bývalého riaditeľa finančnej jednotky NAKA Bernarda S. a bývalého príslušníka NAKA Ivana B.



NAKA 5. novembra od ranných hodín zasahovala v rámci akcie Očistec v dome bývalého policajného prezidenta Tibora G. v mestskej časti Janíkovce v Nitre. Zasahovala aj u ďalších policajných exfunkcionárov, okrem iného v Ivanke pri Dunaji u bývalého šéfa NAKA Petra H. a v Leviciach u Bernarda S. Následne s nimi prebiehali výsluchy na Prezídiu Policajného zboru v Bratislave.



Dovedna mala skupina pozostávať z 13 obvinených. Podľa obvinení ju mal riadiť nitriansky podnikateľ a väzobne stíhaný Norbert B. Medzi obvinenými je aj špeciálny prokurátor, v súčasnosti väzobne stíhaný Dušan K.