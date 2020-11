Najvyšší súd by mal pojednávať vo veci televíznych zmeniek v decembri

Bratislava 25. novembra (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR by mal pojednávať o odvolaní vo veci televíznych zmeniek 15. a 16. decembra. TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Verejné zasadnutie by sa malo začať vždy o 9.00 h.



Pôvodne mal NS SR v tejto veci pojednávať už 10. a 11. novembra, ale pre pandemickú situáciu pojednávanie zrušil.



V kauze falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti odsúdil senát Špecializovaného trestného súdu Mariana K., ktorý je vo väzbe. Dostal 19-ročný trest odňatia slobody. Senát odsúdil aj bývalého riaditeľa televízie Pavla R. Voči rozsudku podali odvolanie obhajoba aj prokurátor.



Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Á., ktorého trestnú vec vylúčili na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov. Získali by tak 69 miliónov eur.