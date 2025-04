Najvyšší súd má opätovne rozhodovať o väzbe pre Daniela B.

Bratislava 26. apríla (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR má budúci týždeň v utorok (29. 4.) opätovne rozhodovať o väzbe pre Daniela B., obvineného z extrémistickej trestnej činnosti. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní zverejnenom na webe NS. Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica prepustil obvineného minulý týždeň na slobodu. Prokurátor však proti tomuto rozhodnutiu podal sťažnosť.



Na Daniela B. boli v minulosti vydané tri zatýkacie rozkazy. Za prísnych bezpečnostných opatrení ho v závere januára eskortovali z Veľkej Británie na Slovensko. Prokurátor následne podal návrh na vzatie Daniela B. do väzby. Sudca pre prípravné konanie ŠTS síce v januári konštatoval dôvodnosť vedeného trestného stíhania, avšak nezistil dôvody na vzatie obvineného do väzby. Preto ho prepustil na slobodu.



NS následne na začiatku februára rozhodoval o sťažnosti prokurátora proti tomuto rozhodnutiu a hoci skonštatoval dôvody tzv. preventívnej a útekovej väzby, nahradil ju uložením viacerých povinností a obmedzení vrátane povinnosti nosiť monitorovací náramok.



Polícia zadržala 16. apríla obvineného Daniela B. v Bratislave. Návrh na jeho vzatie do väzby podal prokurátor Generálnej prokuratúry SR pre neplnenie povinností, respektíve porušenie obmedzení, ktoré obvinenému uložil NS.