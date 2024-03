Najvyšší súd:Návrhom K.Kádára na povolenie obnovy sa musí zaoberať ŠTS

Bratislava 31. marca (TASR) - Návrhom Kristiána Kádára na povolenie obnovy konania sa musí opätovne zaoberať Špecializovaný trestný súd (ŠTS). Vyplýva to z rozhodnutia Najvyššieho súdu (NS) SR. Kádár bol v roku 2019 aj za členstvo v zločineckej skupine sátorovcov právoplatne odsúdený na 25 rokov väzenia.



Vlani síce Špecializovaný trestný súd Kádárov návrh na obnovu konania zamietol, Najvyšší súd však toto uznesenie zrušil a prvostupňovému súdu prikázal, aby o návrhu opätovne rozhodol. TASR to potvrdila hovorkyňa Najvyššieho súdu SR Alexandra Važanová. Neverejné zasadnutie NS SR sa uskutočnilo v závere januára.



Sátorovci pôsobili na južnom Slovensku a v Maďarsku od roku 1999 do roku 2010. Páchali násilnú a majetkovú trestnú činnosť, najmä vraždy, likvidovali aj členov konkurenčného gangu pápayovcov a tzv. biele kone. Sátorovci v počte vrážd nemajú konkurenciu nielen na území Slovenska.