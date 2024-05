Najvyšší súd peniaze na rekonštrukciu budovy Župnom námestí nedostal

Bratislava 4. mája (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR zatiaľ nedostal peniaze na rekonštrukciu budovy na Župnom námestí v Bratislave. Vyplýva to z oznámenia návrhu limitu príjmov a výdavkov kapitoly Kancelárie NS SR na roky 2025 - 2027, v ktorom ministerstvo financií požadovanú sumu nezahrnulo. NS žiada od rezortu financií 4,8 milióna eur, potrebných na pokrytie prípravnej a projektovej fázy. Predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta verí, že v ďalších fázach tvorby rozpočtu ministerstvo financií žiadosti súdu vyhovie. TASR o tom informovala hovorkyňa súdu Alexandra Važanová.



"Predseda Najvyššieho súdu si veľmi dobre uvedomuje aktuálnu rozpočtovú situáciu, avšak vytvorenie funkčného sídla Najvyššieho súdu na Župnom námestí a zabezpečenie dôstojného výkonu súdnictva pre občanov je preňho dlhodobou prioritou," priblížila hovorkyňa.



NS zároveň poukázal na to, že spolu s Kanceláriou NS aktuálne sídlia v štyroch budovách. Tento stav považuje Šikuta z pohľadu efektívnosti výkonu súdnictva, ale najmä z pohľadu vynaložených verejných prostriedkov za trvalo neudržateľný.



Ministerstvo spravodlivosti SR v reakcii uviedlo, že aj naďalej podporuje rekonštrukciu budovy Najvyššieho súdu. Poukazuje na to, že spolu s Kanceláriou NS sú samostatné kapitoly štátneho rozpočtu, ktoré nemajú s rozpočtom kapitoly ministerstva spravodlivosti nič spoločné.