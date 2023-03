NS SR: Piťovec K. Patasy mladší dostal 16-ročný trest väzenia

Bratislava 22. marca (TASR) – Najvyšší súd (NS) SR v stredu odsúdil člena zločineckej skupiny Piťovcov Karola Patasyho mladšieho na 16-ročný trest väzenia. TASR o tom informovala hovorkyňa súdu Alexandra Važanová. Vinný je z vraždy pred bratislavským barom Boston z roku 2004 a ďalších trestných činov.



"Súd obžalovaného na výkon trestu odňatia slobody zaradil do tretej nápravnovýchovnej skupiny," dodala hovorkyňa. Úrad špeciálnej prokuratúry na sociálnej sieti priblížil, že Patasy dostal okrem vraždy trest aj za členstvo v zločineckej skupine, pokus o vraždu a ďalší skutok súvisiaci so skupinou.



Dvojica Ladislav Jonáš a Miroslav Kobza dostala dvojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou na tri roky. U Borisa Vanka súd upustil od uloženia súhrnného trestu. Špeciálna prokuratúra uviedla, že boli odsúdení za krivé výpovede v súvislosti s vraždou v Petržalke, keď mali kryť pravého páchateľa.



K vražde Petra Klemana, prezývaného Grami, prišlo v novembri 2004 pred barom Boston v bratislavskej Petržalke.