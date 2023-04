Najvyšší súd potvrdil nepodmienečné tresty 7 členom drogového gangu

Bratislava 14. apríla (TASR) - Sedem členov organizovanej skupiny z okolia Serede dostalo pre drogovú trestnú činnosť nepodmienečné tresty odňatia slobody v trvaní do desať rokov. Zadržaní boli v rámci policajnej akcie Venal 5. Vo štvrtok (13. 4.) o tom právoplatne rozhodol Najvyšší súd (NS) SR. TASR to potvrdila hovorkyňa súdu Alexandra Važanová.



Odvolací súd v prípade dvoch osôb v plnom rozsahu potvrdil rozsudok uložený Špecializovaným trestným súdom. V prípade pätice osôb trest, spôsob jeho výkonu alebo výrok o ochrannom opatrení modifikoval.



Z rozhodnutia vyplýva, že najdlhšie tresty väzenia v trvaní desať rokov dostalo kvarteto Lukáš G., Roman H., Roman B. a Viktor L. Odvolaniami dvojice Roman L. a Milan M., ktorí boli pôvodne odsúdení na 15 rokov, by sa mal odvolací súd zaoberať samostatne.



Prvostupňový súd ich vlani v novembri uznal za vinných z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok. Policajné akcie Venal 1 až 6 boli zamerané na rozsiahlu protidrogovú činnosť v regióne Serede, Galanty a Trnavy. Obvinených bolo viac ako 70 osôb. Na čele organizovanej skupiny mal stáť Slavomír Weiss, ktorý je právoplatne odsúdený na 24 rokov väzenia.