Najvyšší súd potvrdil odmietnutie obžaloby na advokáta Mareka P.

Bratislava 25. júla (TASR) - Prípad obvineného advokáta Mareka P. sa vracia späť do prípravného konania. Najvyšší súd (NS) SR v utorok zamietol sťažnosť prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) o odmietnutí obžaloby. Dôvodom je zistenie závažných procesných chýb, najmä porušenia práva na obhajobu. TASR o tom informovala Veronika Marková z tlačového oddelenia NS SR.



"Sťažnosť bola podaná proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu, ktorým odmietol obžalobu podanú na M. P. a vec vrátil prokurátorovi do prípravného konania z dôvodu zistenia závažných procesných chýb, najmä porušenia práva na obhajobu," priblížila Marková.



Na ŠTS bola obžaloba na Mareka P. podaná pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny vlani v septembri. O jej odmietnutí rozhodol samosudca 30. novembra 2022.



Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila advokáta vlani v apríli za to, že sa mal podieľať na kriminalizácii prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Vasiľa Špirka. Po obvinení bol Marek P. takmer dva mesiace väzobne stíhaný. Zadržaný bol v rámci akcie s krycím názvom Kaifáš.