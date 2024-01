Najvyšší súd prepustil z väzby ženu obžalovanú z podpory terorizmu

Bratislava 11. januára (TASR) - Obžalovanú Renátu D. prepustili z väzby na slobodu. Najvyšší súd (NS) SR potvrdil skoršie rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS). TASR to uviedla hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Upozornil na to portál noviny.sk.



"Najvyšší súd zamietol sťažnosť prokurátora a vydal príkaz na prepustenie obžalovanej z väzby," priblížila Važanová s tým, že odvolací súd nezistil dôvody väzby.



Renátu D. obžalovali pre obzvlášť závažné zločiny založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, vojnového bezprávia a prečin ohrozovania mravnej výchovy mládeže. ŠTS ju vlani v decembri zatiaľ neprávoplatne odsúdil na dvojročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na tri roky len za ohrozovanie mravnej výchovy mládeže.



Podľa obžaloby mala spolu s manželom vychovávať obe deti v duchu ideológie radikálneho islamu po tom, ako sa na prelome rokov 2014 a 2015 dostala na územie Sýrie, kde mal byť jej manžel-lekár súčasťou teroristickej organizácie Islamský štát (ISIS).



Na Slovensko ju spolu s deťmi vo februári 2023 dopravil z Iraku vládny špeciál repatriačným letom. Hneď ju zadržali a vzali do väzby. Tvrdí, že je nevinná a obžaloba nedôvodná.