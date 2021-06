Adriána Sz. eskortovali priamo zo súdnej siene do väzby

Na snímke obvinený riaditeľ Úradu inšpekčnej služby Adrián Sz. pred pojednávaním (NS) SR v Bratislave 14. júna 2021. Foto: TASR – Dano Veselský

Bratislava 14. júna (TASR) - Obvinený riaditeľ Úradu inšpekčnej služby Adrián Sz. bude stíhaný väzobne. Rozhodol o tom senát Najvyššieho súdu (NS) SR na svojom verejnom zasadnutí. Sťažnostný súd tak zrušil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, ktorý Adriána Sz. 5. júna nezobral do väzby.Podľa senátu NS SR je obava, že by mohol ovplyvňovať svedkov, teda je naplnený dôvod kolúznej väzby. Vo väzbe bude Adrián Sz. v Ústave na výkon väzby v Bratislave. V prípravnom konaní je potrebné vypočuť ešte ďalších svedkov a konfrontovať Adriána Sz. s priamym svedkom, spoluobvineným Bernardom S.Adriána Sz. eskortovali priamo zo súdnej siene príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) do väzby. NS SR neprijal teda ani písomný sľub a ani dohľad probačného úradníka.Sudca pre prípravné konanie ŠTS v Pezinku Adriána Sz. nezobral 5. júna do väzby pre neexistenciu formálnych dôvodov väzby obvineného. Rozhodnutie nebolo právoplatné.Adriána Sz. a bývalého riaditeľa národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Bernarda S. a bývalého funkcionára NAKA Mariána K. stíhajú pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a korupčnú trestnú činnosť.NAKA zadržala Adriána Sz. 3. júna. Celkovo obvinila troch ľudí. Korupčná trestná činnosť mala spočívať v prijatí spotrebnej elektroniky a finančnej hotovosti, minimálne v hodnote 20.000 eur. Úplatky mal dostať od Bernarda S. Ten je jediným priamym svedkom v prípade.Vláda minulý týždeň navrhla Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť, aby prijal odporúčanie na odvolanie Adriána Sz. V prípade, že výbor odporučí jeho odvolanie aspoň trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov výboru, vláda riaditeľa Úradu inšpekčnej služby z funkcie odvolá.