Najvyšší súd SR podmienečne prepustil na slobodu M. Masláka

Bratislava 6. októbra (TASR) – Údajne vplyvného muža podsvetia z Považia Miroslava Masláka prepustil Najvyšší súd (NS) SR podmienečne na slobodu. NS SR rozhodol v utorok, keď zamietol sťažnosť prokurátora, ako aj odsúdeného voči augustovému rozhodnutiu Krajského súdu (KS) v Trenčíne, ktorý Masláka prepustil na slobodu. TASR to potvrdila hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.



"NS SR na dnešnom neverejnom zasadnutí sťažnosti prokurátora a odsúdeného Miroslava M., podané proti uzneseniu KS v Trenčíne o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody odsúdeného, zamietol ako nedôvodné. Senát NS SR sa v celom rozsahu stotožnil s rozhodnutím KS. Obmedzenia a povinnosti uložené odsúdenému súdom prvej inštancie považuje senát za postačujúce," povedala hovorkyňa.



Vysvetlila, že ide o určenie skúšobnej doby odsúdenému v trvaní tri roky. Ďalej je nariadený probačný dohľad nad odsúdeným v trvaní troch rokov, ustanovenie ďalších obmedzení a povinností spočívajúcich v zákaze vycestovania do zahraničia, v zákaze stretávania sa s osobami, ktoré boli jeho spolupáchateľmi alebo účastníkmi na trestnom čine, a iné.



"Zároveň sa nad odsúdeným počas celej skúšobnej doby nariaďuje aj kontrola technickým prostriedkom – zariadením na určenie polohy kontrolovanej osoby. Senát NS SR zároveň poukazuje na to, že odsúdený vykonal drvivú väčšinu svojho trestu, má kladné hodnotenie riaditeľa, ako aj psychológa z ústavu výkonu trestu, na základe ktorých možno konštatovať, že došlo k polepšeniu odsúdeného, ktorý má k trestnej činnosti, ktorú páchal, kritický postoj," objasnila Važanová.



Maslák aktuálne čelí trestnému stíhaniu na Okresnom súde (OS) v Trenčíne za trestný čin poškodzovania cudzej veci. Na OS Bratislava I ešte minulý rok Maslák čelil obžalobe za útok na verejného činiteľa, tento súd však konanie pôvodne zastavil vzhľadom na to, že ho brniansky krajský súd, pobočka Zlín, v novembri 2013 uznal vinného zo zločinu vydierania v štádiu pokusu, prečinu porušovania domovej slobody a z prečinu nedovoleného ozbrojovania. Odsúdil ho na úhrnný trest desať rokov. Trest bol podľa bratislavského súdu dostačujúci.



Rozhodnutie OS v Bratislave nebolo právoplatné, sťažnosť podala prokurátorka. V súčasnosti sa týmto prípadom zaoberá v poradí už tretí sudca OS v Bratislave. Maslák sa mal dopustiť útoku na verejného činiteľa v roku 2009 v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave. Podľa obžaloby mal vtedy Maslák udrieť päsťou do hlavy policajného vyšetrovateľa vo väzení v Bratislave.