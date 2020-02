Najvyšší súd SR pojednáva prípad bratrancov, ktorí pripravovali vraždu

Bratislava 26. februára (TASR) - Najvyšší súd SR (NS SR) v stredu na svojom verejnom zasadnutí začal prejednávať prípad obžalovaných bratrancov Jaroslava D. a Michala D., ktorí v minulosti pripravovali vraždu Milana M.



Trojčlenný senát po krátkej porade rozhodol, že vec Michala D. sa vylučuje zo spoločného konania a zasadnutie bude v stredu pokračovať iba voči nemu. Odvolacie konanie Jaroslavovi D. odročil senát NS SR na 18. marca. Dôvodom rozdelenia trestnej veci bolo, že neboli splnené podmienky na vykonanie verejného zasadnutia. To preto, že Jaroslav D. aktuálne nemá obhajcu. Jeho advokát, keďže Jaroslav D. neplnil dohodnuté finančné podmienky zastupovania, mu vypovedal plnú moc.



Michal D. sa na zasadnutí nezúčastňuje, dal svojmu obhajcovi súhlas na pojednávanie v neprítomnosti. Jaroslava D. pôvodne na proces eskortovali z výkonu väzby. Jaroslavovi D. bude ustanovený náhradný obhajca. Dvojicu minulý rok neprávoplatne odsúdil Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku. Voči verdiktu sa odvolali obaja obžalovaní.



ŠTS odsúdil dvojicu za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu pokusu 8. novembra minulého roku. Súd dvoch obžalovaných uznal za vinných a uložil obžalovanému Jaroslavovi D. úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 11 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Zároveň trest prepadnutia veci a ochranný dohľad na dva roky.



Spoluobžalovanému Michalovi D. súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 12 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia a ochranný dohľad na tri roky.



Dvojicu zobral do väzby ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, koncom septembra 2018, keď boli stíhaní za prípravu úkladnej vraždy a nedovolené ozbrojovanie. Jaroslav D., ktorý bol v tom čase IT špecialistom, podľa polície pripravoval vraždu svojho spoločníka vo firme. Motívom mali byť finančné nezhody v ich spoločnom podnikaní. Popradčan požiadal 42-ročného Michala D. z Ružomberka, aby mu zohnal zbraň. Mal záujem o dlhú automatickú zbraň so zásobníkmi a nábojmi. Michal D. mu za tisíc eur zohnal samopal s odstráneným výrobným číslom.