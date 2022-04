Najvyšší súd SR potvrdil doživotie pre sériového vraha M. Lehotského

Na archívnej snímke Miroslav Lehotský (vpravo). Foto: TASR - Pavol Zachar

Na snímke Miroslav Lehotský prichádza v sprievode príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže na verejné zasadnutie na Najvyššom súde (NS) SR 13. apríla 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Výberová chronológia súdnej kauzy sériového vraha Miroslava Lehotského





2017



20. júla – Lehotský bol obvinený z troch vrážd a trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby, nie je však vylúčené, že v budúcnosti mu obvinenie rozšíria. Uviedol to vtedajší riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Peter Hraško. Všetky obete zlikvidoval spálením. Vraždy spáchal v rokoch 2010 - 2011.





2020



8. septembra - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal na Špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu na Lehotského, a to vo vzťahu k Sandre N. za obzvlášť závažný zločin vraždy spáchaný na blízkej osobe, a vo vzťahu k Romanovi P. a Monike B. za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy.



Polícia našla telá ďalších obetí. Nezvestná je od roku 2012 1,5-ročná Ninka. Vraždu dievčatka Lehotský nepriznal, podľa neho zločin spáchala jeho matka a on len spálil pozostatky.



Česká polícia pátrala po prípadných ďalších obetiach.





18. novembra - Senát Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, otvoril proces s Lehotským. Obžalovaný vyhlásil, že je nevinný. Vo veci odmietol vypovedať. V roku 2017 sa však k nim priznal, pred vyšetrovateľom ich podrobne opísal, rovnako aj motív a okolnosti ich spáchania.





20. novembra - Proces pokračoval na ŠTS výpoveďami znalcov. Z výpovede forenzného antropológa vyplynulo, že obetí, ktoré mohol obžalovaný zavraždiť, je ešte viac. Tomu nasvedčovala aj výpoveď svedka Romana Z., väzňa zo susednej cely, ktorému sa mal Lehotský zdôveriť, že zabil viacerých ľudí okrem obetí, za ktoré je súdený.





2021



19. apríla – Lehotský dostal doživotný trest. Rozhodol o tom Špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica. Rozsudok nebol právoplatný, obžalovaný sa odvolal.



Podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry okrem priznania Lehotského a výpovede očitej svedkyne existuje celá ucelená reťaz nepriamych dôkazov. Jedine on mal na brutálne vraždy motív, pričom sa tiel zbavoval sofistikovane.





Bratislava 13. apríla (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR v stredu potvrdil doživotný trest odňatia slobody pre Miroslava Lehotského za tri brutálne vraždy. Zamietol jeho odvolanie proti vlaňajšiemu rozsudku banskobystrického pracoviska Špecializovaného trestného súdu (ŠTS). Rozhodnutie je právoplatné.povedala predsedníčka odvolacieho senátu NS SR. Zdôraznila, že prvostupňový súd hodnotil dôkazy v súlade so zákonom.priblížila.Pred vyšetrovateľom Lehotský podrobne opísal skutky, motív a okolnosti ich spáchania. V roku 2019 však zmenil svoju výpoveď, tvrdil, že nevraždil, obvinenia označil za vykonštruované. Podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) okrem jeho priznania a výpovede očitej svedkyne existuje ucelená reťaz nepriamych dôkazov. Mal tiež motív.priblížil prokurátor ÚŠP Michal Stanislav. S rozhodnutím súdu vyjadril spokojnosť, Lehotský je podľa neho veľmi nebezpečným človekom.zareagoval na rozhodnutie NS SR obhajca Lehotského Jiří Martaus. Tvrdí, že v prípade korunnej svedkyne ide o osobu, ktorá sa vykúpila nepotrestaním tým, že Lehotského usvedčila z vraždy.Obžalovaný žil v minulosti v Českej republike, neskôr sa s družkou a dieťaťom presťahovali na Slovensko. V Zliechove (okres Ilava) mal prenajatý dom. Sandra N. chcela od neho v roku 2010 odísť, a tak vraždil. Pred zaškrtením s ňou mal pohlavný styk, následne ju rozštvrtil a spálil. Rovnaký priebeh mala aj ďalšia vražda Moniky B. o dva roky neskôr. Medzi obeťami bol aj Roman P. Toho mal podľa svedkyne v roku 2011 uškrtiť šnúrkou od teplákov. Všetky obete zlikvidoval spálením.Z procesu pred ŠTS vyplynulo, že obetí Lehotského môže byť aj viac. Nasvedčuje tomu i výpoveď svedka, väzňa zo susednej cely, ktorému sa mal Lehotský zdôveriť, že zabil ďalších ľudí.