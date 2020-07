Najvyšší súd rozhodol. Norbert B. bude stíhaný väzobne

Najvyšší súd SR rozhoduje o väzobnom stíhaní Norberta B.

Na snímke nitriansky podnikateľ Norbert B. (uprostred) prichádza na Najvyšší súd SR (NS SR) 9. júla 2020 v Bratislave. NS SR bude rozhodovať na zasadnutí o sťažnostiach v prípade nitrianskeho podnikateľa Norberta B. a spoluobvineného v kauze Dobytkár Petra K. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 9. júla (TASR) - Nitriansky podnikateľ Norbert B. bude stíhaný väzobne. Rozhodol o tom na svojom verejnom zasadnutí trojčlenný senát Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorý vo štvrtok vyhovel sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).Sťažnosť podal prokurátor ÚŠP voči rozhodnutiu sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, Michala Trubana, ktorý v nedeľu (5. 7.) Norberta B. do väzby nezobral. "," povedal mimo iného predseda senátu NS SR Martin Bargel. Zásadné boli podľa neho aj výpovede dvoch svedkov, ktorých obhajoba spochybňuje. "," dodal predseda senátu.Svedkovia odkryli taký prípad korupcie, ktorý na Slovensku nemá obdobu. "," zdôraznil sudca Bargel.," dodala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Voči rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.Norbertovi B., ktorý bol prítomný v súdnej sieni, nasadili príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) i zásahovej jednotky putá. Eskortujú ho z Bratislavy do Ústavu na výkon väzby v Žiline.Na štvrtkové zasadnutie NS SR sa dostavil v sprievode svojho obhajcu Adriána Kuceka. Zasadnutie trvalo viac ako dve hodiny za prísnych bezpečnostných opatrení.Norberta B. do väzby ŠTS v nedeľu nevzal. Na druhej strane však vyhovel návrhu prokurátora v prípade spoluobvineného Petra K. a do väzby ho zobral. Ten podal voči rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať v piatok (10. 7.) NS SR na svojom neverejnom zasadnutí.Prokurátor žiadal pre oboch mužov väzbu z dôvodu, aby nemohli pokračovať v trestnej činnosti a aby nemohli ovplyvňovať svedkov na slobode, prípadne inak mariť vyšetrovanie. Obvinení sú z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti v súvislosti s kauzou Dobytkár, v ktorej sú vyšetrované úplatky v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) za zatiaľ viac ako 10 miliónov eur.Norberta B. zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) v piatok (3. 7.) večer v rámci spomínanej akcie Dobytkár. Polícia vtedy informovala, že počas nej na celom území Slovenska NAKA vykonala zaisťovacie úkony a vzniesla obvinenie voči trom fyzickým osobám a dvom právnickým osobám za obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.Ďalší obvinený z akcie Dobytkár, exriaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Ľubomír P., zostáva vo väzbe. Niekdajší úradník z ministerstva pôdohospodárstva Marek K. bude vyšetrovaný na slobode. Rozhodol o tom v stredu (8. 7.) senát NS SR. Polícia dvojicu zadržala v apríli.