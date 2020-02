Najvyšší súd SR vytýčil termín v prípade pripravovanej vraždy

Bratislava 10. februára (TASR) - Najvyšší súd SR (NS SR) vytýčil termín verejného zasadnutia - odvolacieho konania s obžalovanými Jaroslavom D. a Michalom D., ktorí v minulosti pripravovali vraždu svojho spoločníka a ktorých minulý rok neprávoplatne odsúdil Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku.



Odvolacie konanie je podľa rozvrhu práce na stránke NS naplánované na 26. februára. ŠTS odsúdil dvojicu za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu pokusu 8. novembra minulého roku. "Súd dvoch obžalovaných uznal za vinných a uložil obžalovanému Jaroslavovi D. úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 11 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Zároveň trest prepadnutia veci a ochranný dohľad na dva roky," informovala v pondelok TASR hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



Podľa jej slov uložil ŠTS spoluobžalovanému Michalovi D. súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 12 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia a ochranný dohľad na tri roky.



Dvojicu zobral do väzby ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, koncom septembra 2018, keď boli stíhaní za prípravu úkladnej vraždy a nedovolené ozbrojovanie. Jaroslav D., ktorý bol v tom čase IT špecialistom, podľa polície pripravoval vraždu svojho spoločníka vo firme. Motívom mali byť finančné nezhody v ich spoločnom podnikaní. Popradčan požiadal 42-ročného Michala D. z Ružomberka, aby mu zohnal zbraň. Mal záujem o dlhú automatickú zbraň so zásobníkmi a nábojmi. Michal D. mu za tisíc eur zohnal samopal s odstráneným výrobným číslom.