< sekcia Slovensko
Najvyšší súd SR zamietol sťažnosť Daniela B. proti prijatiu obžaloby
Daniela B., na ktorého boli v minulosti vydané tri zatýkacie rozkazy, za prísnych bezpečnostných opatrení v závere januára 2025 eskortovali z Veľkej Británie na Slovensko.
Autor TASR
Bratislava 7. januára (TASR) - Najvyšší súd SR zamietol 18. decembra 2025 sťažnosť Daniela B., obžalovaného z extrémistickej trestnej činnosti, proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) o prijatí obžaloby prokurátora Generálnej prokuratúry SR. Takisto zamietol jeho sťažnosť proti uzneseniu ŠTS o zamietnutí žiadosti obžalovaného o prepustenie z väzby na slobodu. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová. Na prípad upozornil portál Aktuality.sk.
„Prokurátorovi Generálnej prokuratúry SR, ako strane v trestnom súdnom konaní, boli doručené rozhodnutia Najvyššieho súdu SR z 18. decembra 2025, ktorými Najvyšší súd SR zamietol sťažnosť obžalovaného D. B. podanú proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu o prijatí obžaloby prokurátora Generálnej prokuratúry SR, zamietol sťažnosť obžalovaného D. B. podanú proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu o zamietnutí žiadosti obžalovaného o prepustenie z väzby na slobodu,“ potvrdila Tökölyová.
Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR podal na začiatku júla minulého roka obžalobu na Daniela B. pre 26 útokov opísaných v 12 bodoch, najmä pre viaceré extrémistické trestné činy.
Daniela B., na ktorého boli v minulosti vydané tri zatýkacie rozkazy, za prísnych bezpečnostných opatrení v závere januára 2025 eskortovali z Veľkej Británie na Slovensko. Najvyšší súd SR ho koncom apríla minulého roka vzal do väzby z dôvodu obavy z pokračovania v trestnej činnosti.
„Prokurátorovi Generálnej prokuratúry SR, ako strane v trestnom súdnom konaní, boli doručené rozhodnutia Najvyššieho súdu SR z 18. decembra 2025, ktorými Najvyšší súd SR zamietol sťažnosť obžalovaného D. B. podanú proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu o prijatí obžaloby prokurátora Generálnej prokuratúry SR, zamietol sťažnosť obžalovaného D. B. podanú proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu o zamietnutí žiadosti obžalovaného o prepustenie z väzby na slobodu,“ potvrdila Tökölyová.
Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR podal na začiatku júla minulého roka obžalobu na Daniela B. pre 26 útokov opísaných v 12 bodoch, najmä pre viaceré extrémistické trestné činy.
Daniela B., na ktorého boli v minulosti vydané tri zatýkacie rozkazy, za prísnych bezpečnostných opatrení v závere januára 2025 eskortovali z Veľkej Británie na Slovensko. Najvyšší súd SR ho koncom apríla minulého roka vzal do väzby z dôvodu obavy z pokračovania v trestnej činnosti.