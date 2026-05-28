Najvyšší súd vyhlási súťaž na obnovu historického sídla v Bratislave
Architektonická súťaž bude verejná, anonymná a otvorená pre neobmedzený okruh účastníkov. Predpokladaná hodnota projektových prác vrátane autorského dozoru je 5.075.826 eur bez DPH.
Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR je pripravený vyhlásiť architektonickú súťaž na obnovu historického sídla súdu na Župnom námestí v Bratislave a vstupuje do legislatívneho procesu o statuse sudcov. Oba kroky uzatvárajú prvý rok, v ktorom vedenie súdu stabilizovalo personálne a technické podmienky výkonu súdnictva, a otvárajú otázky, ktoré presahujú vnútornú agendu inštitúcie. TASR o tom informovali z NS v súvislosti s prvým rokom vo funkcii jeho predsedu Františka Moznera.
Architektonická súťaž bude verejná, anonymná a otvorená pre neobmedzený okruh účastníkov. Predpokladaná hodnota projektových prác vrátane autorského dozoru je 5.075.826 eur bez DPH, celkové investičné náklady na obnovu predstavujú 54.063.628 eur bez DPH. Vyhlásenie architektonickej súťaže je podľa NS pripravené. Súd sa rozhodol požiadať o overenie Slovenskou komorou architektov, a to aj napriek tomu, že tento krok nie je povinný. Po úspešnom absolvovaní overovania bude súťaž oficiálne vyhlásená. Výsledky porota zverejní na jeseň, zmluva s víťazom bude podpísaná do konca roka.
NS sa tiež aktívne podieľa na legislatívnom procese upravujúcom podmienky výkonu súdnictva. Súd podporuje znovuzavedenie inštitútu justičného čakateľa ako štruktúrovanej trojročnej prípravy na výkon sudcovskej funkcie. „Trojročná príprava v prostredí súdu, pod vedením skúseného sudcu a overená odbornou justičnou skúškou, zostáva z pohľadu NS SR štandardom kvalitnej prípravy budúcich sudcov,“ konštatovali z NS.
Čo sa týka personálneho obsadenia, k 1. máju je obsadených 64 zo 65 plánovaných miest asistentov sudcov. Sedem voľných sudcovských miest v troch kolégiách sa obsadzuje prostredníctvom výberových konaní. NS SR zároveň využíva inštitút dočasného pridelenia sudcov na minimalizáciu času, počas ktorého miesta zostávajú neobsadené a v prospech výkonu súdnictva. V horizonte roka 2027 sa počíta s navýšením počtu miest asistentov sudcov o desať na celkový počet 75. „Toto navýšenie súvisí s presunom tzv. prieťahovej agendy z ústavného súdu, kedy o osobitnej sťažnosti pre prieťahy bude v rámci všeobecného súdnictva rozhodovať výlučne NS SR. Ide o legislatívnu zmenu, na ktorej NS SR tiež participoval,“ vysvetlili z NS.
V roku 2025 napadlo na NS celkom 3795 vecí, pričom sudcovia vybavili 4008 vecí. Vybavilo sa viac ako napadlo, čím došlo k zníženiu celkového počtu nevybavených vecí, to je aj 2558 vecí prevzatých z predchádzajúcich rokov o viac ako 200.
Predseda Mozner zaradil pravidelný zamestnanecký prieskum pracovných podmienok sudcov a zamestnancov do programu riadenia inštitúcie. Meranie spokojnosti je súčasťou tohto procesu, jeho výsledky bude vedenie využívať ako podklad pre konkrétne opatrenia. Aj v podmienkach, ktoré nie sú optimálne, meranie identifikuje rezervy a priestor na zlepšenie. Podľa NS nejde o jednorazový audit, ale kontinuálny systémový prístup vedenia.
„Prvý rok v čele najvyššieho súdu mi ukázal bazálne potreby sudcov v novej optike. Personálna stabilita, funkčné systémy, dôstojné prostredie pre výkon funkcie sú predpoklady, ktoré nie sú viditeľné, pokiaľ fungujú. Sudca rozhoduje podľa práva, a to by mal robiť bez ohľadu na okolnosti, ale v štandardných podmienkach,“ uzavrel Mozner.
