Najvyšší súd vrátil prípad vraždy v Dobšinej na Krajský súd

Bratislava 16. februára (TASR) - Prípad vraždy v Dobšinej (okres Revúca) z marca 2019 sa vracia späť na Krajský súd v Košiciach. Najvyšší súd (NS) SR vyhovel dovolaniu Ondreja K., ktorý bol pôvodne odsúdený na 25-ročný trest väzenia. TASR to potvrdila hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Upozornil na to portál Košice Korzár.



V dovolacom konaní bolo zistené porušenie práva na obhajobu zásadným spôsobom. "Krajský súd sa nezaoberal vecnými dôvodmi odvolania podaného obvineným proti výroku o treste rozsudku súdu prvého stupňa týkajúceho sa odsúdenia pre obzvlášť závažný zločin vraždy a iné," spresnila hovorkyňa.



Ako ďalej uviedla, dovolací súd vzal Ondreja K. do väzby. Dôvodom je obava z vyhýbania sa trestnému stíhaniu a pokračovania v trestnej činnosti, pre ktorú je stíhaný.



Ondrej K. mal v marci 2019 v noci na smrť dobiť 28-ročného muža. Malo sa tak stať na miestnej komunikácii pred pohostinstvom v Dobšinej v okrese Rožňava. Podľa policajtov mal muža silno udierať niekoľkokrát do hlavy drevenou bukovou metrovicou. Za násilie už bol v minulosti odsúdený.