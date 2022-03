Najvyšší súd vylúčil P. Záleskú z rozhodovania v kauze Kuciak

Bratislava 22. marca (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR vylúčil sudkyňu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku Pamelu Záleskú z rozhodovania v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a prípravy vrážd prokurátorov. TASR to potvrdila hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.



Najvyšší súd priblížil, že "je dôvodný záver o vylúčení sudkyne Pamely Záleskej z prejednávania a rozhodovania v posudzovanej veci, keď je zjavné, že by mohli vzniknúť objektívne pochybnosti o jej nestrannosti, a to s poukazom na jej predchádzajúce rozhodnutie v súvisiacej veci."



Nesúhlas s účasťou Záleskej v senáte vyjadril obhajca obžalovaného podnikateľa Mariana K. Marek Para. Namietal, že predsedala senátu, ktorý v decembri 2019 v rovnakej kauze schválil dohodu o vine a treste Zoltána Andruskóa. Senát ŠTS pôvodne námietke nevyhovel. Obhajoba podala proti tomuto rozhodnutiu sťažnosť na NS SR.



Proces v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa na ŠTS opätovne začal pojednávať vo februári 2022. Súd zároveň rozhodol o spojení veci s prípadom plánovanej vraždy prokurátorov.