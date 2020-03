Najvyšší súd zrušil doteraz 6 z 9 verejných zasadnutí a pojednávaní

Bratislava 17. marca (TASR) - K utorku senáty trestného kolégia Najvyššieho súdu (NS) SR zrušili zatiaľ šesť verejných zasadnutí a verejných pojednávaní z deviatich naplánovaných na tento týždeň.



Vyplýva to z rozpisu práce zverejneného na webovej stránke NS SR. NS už v pondelok (16. 3.) napríklad zrušil zasadnutie s Jaroslavom D., ktorý je obžalovaný spolu so svojím právoplatne odsúdeným bratrancom Michalom Dunajom za prípravu vraždy spoločníka vo firme, naplánované na stredu (18. 3.). "Predmetné verejné zasadnutia boli z dôvodu zvýšenia bezpečnostného rizika šírenia nového koronavírusu na základe rozhodnutia predsedníčky/predsedu senátu zrušené a odročené," uviedla v utorok pre TASR hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.



Na štvrtok (19. 3.) o 14.00 h je naplánované verejné zasadnutie s bývalou bratislavskou sudkyňou Miriam R., podnikateľom Ladislavom M. a sudkyňou Okresného súdu Bratislava V Zuzanou M. Na zasadnutí by sa mala prejednať sťažnosť prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), voči sobotňajšiemu (14. 3.) rozhodnutiu sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica. Sudca trojicu zadržanú v rámci policajnej akcie Búrka, ktorá prebehla v stredu (11. 3.), napokon do väzby nezobral. Nie je však vylúčené, že vzhľadom na aktuálnu situáciu s novým koronavírusom bude zasadnutie napokon neverejné.



Na NS SR nie je zatiaľ známy termín v prípade obvinenej bývalej štátnej tajomníčky Moniky J. a spol., ktorých ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, do väzby vzal. O tejto pätici však bude rozhodovať senát NS SR na neverejnom zasadnutí.