Najvyšší súdu SR ponechal finančníka Martina K. vo väzbe

Bratislava 18. marca (TASR) - Finančník Martin K., ktorý je obvinený z korupčnej trestnej činnosti v súvislosti so Slovenským pozemkovým fondom (SPF), zostáva aj naďalej vo väzbe. V piatok o tom rozhodol senát Najvyššieho súdu (NS) SR. Zamietol jeho sťažnosť proti rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ktorý ho ponechal vo väzbe do 19. júna. TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.



Martin K. je v tejto veci vo väzbe od mája 2021. Jeho obhajca opakovane hovorí o prieťahoch vo vyšetrovaní. Predtým bol väzobne stíhaný aj pre kauzu Dobytkár, konkrétne od júla 2020 do marca 2021.



Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala vlani v máji osem osôb pre korupčnú trestnú činnosť súvisiacu so SPF, sedem z nich obvinila. Išlo o policajné akcie s krycími názvami Latifundista a Feudál. Martin K. čelí obžalobe v kauze Dobytkár.